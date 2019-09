La fachada del consistorio vilalbés se iluminará de violeta

La fachada de la casa consistorial se teñirá de violeta este jueves, a las doce de la noche, en señal de apoyo a la campaña de emergencia feminista que han puesto en marcha varios colectivos gallegos y nacionales por el 20 de septiembre, jornada para la que existe un llamamiento a tomar las calles.

"O goberno local dará o seu apoio ás convocatorias iluminando de violeta e amosando o noso compromiso coa promoción dos valores de igualdade e co traballo para loitar contra a violencia machista dende a súa raíz", precisó la concejala de igualdad de Vilalba, Vanesa Siso.

"A violencia contra as mulleres é sempre inaceptable, pero vimos dun verán negro no que o número de mulleres asasainadas supera anos anteriores e supón un duro golpe para toda a sociedade" apuntó Siso, quien también destacó que las instituciones públicas deben comprometerse a la hora de "combater esta violencia e traballar por unha sociedade na que non exista desigualdade estrutural entre homes e mulleres".

CONCENTRACIÓN. Los colectivos feministas han convocado una concentración delante de la casa de cultura de Vilalba en repulsa al triple feminicidio ocurrido en Valga para este miércoles, día 18, a partir de las 20.30 horas. Desde el Concello también han avanzado su propósito de sumarse a este acto reivindicativo.