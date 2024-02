Expogrelo, maioría de idade ao grande

Expogrelo cumpriu a maioría de idade e o protagonista, un símbolo xa do municipio chairego, resplandeceu co seu mellor verde para non desmerecer unha cita que demostrou unha vez máis que ten tirón e moito poder de convocatoria, tanto pola elevada afluencia de público como pola alta participación.

Un total de 18 produtores, tantos como anos cumpriu a feira, puxeron á venda arredor duns 2.000 quilos do manxar protagonista, que, pese aos malos prognósticos, finalmente tinguiuno todo de verde.

Produtores e representantes políticos. C. ARIAS

"Todos nos queixabamos de que non había, pero as últimas semanas axudaron moito, sobre todo con estas últimas chuvias e estes días de sol", dicían os produtores mentres mostraban o tesouro verde das súas terras, de "excelente calidade", que esta vez chegou "case como un milagre", insistían, para "salvar a feira", e tamén moitos pratos.

Porque co sol como aliado, e nun recinto feiral de Gontán cun ir e vir de xente constante, as vendas foron continuas, tal como recoñecían os propios produtores e como reflectían os seus postos, cada vez menos verdes, e as bolsas deseñadas este ano para a comercialización dos grelos, cada vez máis cheas.

"Caramba se hai grelos! E é bo. É grelo, grelo, nada de nabiza", defendía Evangelina Cruña, unha das novas fichaxes da feira. A súa irmá, Esther, é unha das clásicas desta cita, pero ela sumouse este ano por primeira vez e fíxoo pola porta grande, co primeiro premio no concurso de decoración. Era unha reivindicación do rural con tractores pequeniños de xoguete en loita baixo o lema de que "o campo é vida".

A Evangelina sumáronse outras dúas caras novas este ano: Remedios Prieto e Chus Rego. Elas tamén asistiron este ano por primeira vez á feira. E a media mañá xa mostraban a súa intención de repetir en próximas edicións. "A cousa gustoume e se se pode para o ano repetirei", aseguraba unha, mentres entre risas as tres falaban de que podían colaborar xuntas.

"O balance é moi positivo. A feira foi moito mellor do esperado porque realmente houbo moi boa produción e ao final os greleiros e as greleiras fixeron un esforzo e trouxeron o seu mellor produto", explicaba Begoña Gaute, a tenente de alcalde de Abadín e concelleira de Medio Rural, minutos antes dunha das tradicións da feira: a entrega de premios aos postos mellor decorados, na que Marisol Grandío e Armando Souto sumáronse ao galardón a Evangelina Cruña.

Evangelina Cruña no posto premiado co primeiro galardón. C. ARIAS

No acto, no que participaron moitos e moi variados cargos políticos -este ano estiveron presentes, entre outros, a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez; o subdelegado de Defensa en Lugo, Juan José Fernández Arrojo, ou o deputado do PP no Congreso Francisco Conde- tamén se concederon vales de 50 euros para todos os produtores, que poderán canxear no comercio local.

Batukada de Abadín. C. ARIAS

Aos grelos, que tamén puideron degustarse na propia feira cun menú a base dun cocido tradicional que moitos escolleron, sumáronse outros postos de alimentación e artesanía. A música, con batukada incluída e unha sesión vermú longa e intensa, foi a outra aposta para celebrar os 18 anos de vida de Expogrelo.