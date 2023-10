Un experimento a rayas blancas y negras

Aterrizó hace unos pocos días en la Finca Enxebreza de Vilalba, procedente de los Países Bajos, pero ya ha conseguido acaparar todas las miradas. Su pelaje a rayas le delata. No es como el resto de miembros de la manada, aunque se ha integrado a la perfección entre salidas a pastar al campo, paseos al aire libre y noches a resguardo en una cuadra compartida.

Así pasa los días en tierras chairegas Stripe -nombre escogido en alusión a sus listas negras y blancas-, según reconoce su orgulloso propietario, Xabi Paz, un joven ganadero vilalbés que ha querido diversificar su explotación para poder hacer un experimento a rayas.

"Apetecíame ter algo diferente e poder cruzar unha cebra macho cunha egua, saen exemplares moi bonitos", dice Xabi sobre ese cruce entre las dos especies denominado cebrallo.

Su apariencia es más la de un caballo que la de una cebra, pero a diferencia de estos, se distingue por sus visibles rayas en las patas, que con frecuencia también tiene en el lomo hasta los flancos y en el cuello.

Los cuidados de la cebra son "moi parecidos aos dun cabalo", dice Xabi Paz

Pero hasta que no llegue el ansiado momento de dar la bienvenida a su primer cebrallo, el joven ganadero disfruta con poder contar en su explotación con un exótico miembro -cree que es el único ejemplar de cebra que hay en territorio chairego-, y cuyos cuidados son "moi parecidos aos dun cabalo", precisa.

"Aínda estamos familiarizándonos con el, pero en principio co tempo que ten -alrededor de un año, detalla- debería adaptarse ben a esta zona e tamén á climatoloxía", pronostica el ganadero, que está a punto de cumplir los 25 años, y que reconoce que esta adquisición ha provocado algo de perplejidad en su círculo más cercano.

"Estráñanse porque non é nada común ter este tipo de animais, ademais as cebras non son fáciles de conseguir de maneira legal e con todos os papeis", indica Xabi, que no descarta seguir ampliando su explotación con otras adquisiciones igual de llamativas.

"Non podo adiantar moito e dar moitas pistas, pero algo máis seguramente que traeremos", avanza el joven, que actualmente cuenta con alrededor de 300 caballos en Vilapedre, en la que es la finca privada más grande de Galicia.

Trayectoria: Incorporación sin referencias previas

Xabi Paz, natural de la parroquia vilalbesa de Goiriz, inició su negocio con apenas 18 años y sin tener referencias ganaderas en su familia más allá de las vacas que tenía su abuelo en casa. Lo hizo después de dejar la carrera de Administración y Dirección de Empresas (Ade) que comenzó y que no le gustaba. Su elección fue trabajar en ecológico, extensivo y con razas autóctonas cuando en 2017 alquiló la finca de Vilapedre y se incorporó, formándose después en un ciclo superior de ganadería y asistencia en sanidad animal.

Rapa

Finca Enxebreza organiza desde hace dos años una multitudinaria Rapa das Bestas en Vilapedre, en pleno verano. La última edición, en la que participaron más de 300 ejemplares equinos, reunió a numerosos curiosos y visitantes.

Venta

Paz decidió diversificar su negocio y abrió un local de hostelería, Pizzca, en la céntrica Rúa da Pravia, de Vilalba. En este establecimiento de restauración se puede saborear carne ecológica, tanto en formato de hamburguesa como en variadas pizzas.