Experiencia musical inolvidable

El curso en el conservatorio de As Pontes, al igual que en el resto de centros, ya ha terminado. Pero algunos de sus alumnos están sacrificando sus horas libres para preparar un concierto muy especial en el que se subirán al escenario junto al mismísimo Serafín Zubiri. Y lo harán, además, para rendir un homenaje a Nino Bravo coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte.

"Serafín Zubiri hace tres espectáculos con banda, funcionan muy bien, así que le propuse la idea a Vicente Roca, el que era concejal de Cultura en el pasado mandato, y también a los padres. Todos se mostraron encantadísimos. Lo cerramos y después de Navidad empezamos con los ensayos", resume el director de la banda del conservatorio, Abel Riveira, sobre unos preparativos intensos debido a la complejidad del repertorio.

Este está conformado por 18 temas, aunque el día 18 en la Praza do Carme los músicos, unos 50, entre alumnos y exalumnos, y con edades "desde los 13 para arriba", interpretarán solo 15. El resto correrá a cargo de Zubiri.

El público canta y se involucra mucho

"Es un concierto muy chulo, en el que se van tocando temas en orden cronológico de los discos de Nino Bravo, por lo que los temazos llegarán al final. El público canta y se involucra mucho", confirma Riveira, sobre esta experiencia que ya ha ido recorriendo otras localidades de toda España.

Su parada en As Pontes -dará otro recital en Lalín- permitirá crear sobre el escenario "un encuentro muy bonito entre alumnos y esos exalumnos que vuelven a casa", dice el director, quien cree que estos empezarán a valorar el alcance de lo vivido una vez que finalice este especial concierto.

"Ahora mismo no lo están valorando lo suficiente, pero va a ser una experiencia inolvidable para ellos", pronostica, sobre un concierto que califica de "mágico".

Y no solo para los músicos, sino también para el público que decida acercarse a Noites do Carme, una propuesta cultural que se encuadra dentro de la programación de las Festas do Carme e da Fraga, y que incluirá otros conciertos en el mismo emplazamiento a lo largo de toda la semana.

"El público lo va a disfrutar muchísimo, es un concierto que requiere de una logística muy concreta porque hay que amplificar a los 50 músicos. Porque todo es en directo", reivindica el responsable de la banda del conservatorio, una agrupación que en pocos días sumará una nueva experiencia.