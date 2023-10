Una expedición a las raíces

"Necesitaba venir". Lo dice con todo el convencimiento el uruguayo Eduardo Lamas, creador audiovisual de Montevideo que, aprovechando una estancia por trabajo en España, se animó a visitar por primera vez Guitiriz para intentar saber un poco más de su abuelo paterno, Andrés Lamas Boquete: "Mi idea es ver dónde pudo haber nacido o si alguien recuerda la familia".

En su poder, una antigua acta de nacimiento manuscrita que un amigo le ayudó a descifrar para dar con un nombre: San Xoán de Lagostelle. En esta parroquia guitiricense nacía su abuelo el 11 de marzo de 1886, en un lugar llamado Augas Longas. No sale en los mapas, pero este jueves pudo dar con él gracias a la ayuda vecinal.

Eduardo hacía su primera parada en la iglesia de San Xoán acompañado de su amiga Paula Pintos, psicóloga y artista sonora coruñesa a la que conoció en Barcelona cuando ambos trabajaban en el mismo proyecto. Entre conversaciones, él le confió su deseo de indagar en sus raíces y ella lo invitó a visitar Galicia -viajó en 2019, pero su recorrido por España se frenó en Asturias- y se ofreció a ayudarlo en sus pesquisas.

Llegados desde A Coruña, su objetivo era hablar con el párroco para dar con algún posible registro en la parroquia sobre Andrés Lamas. No fue posible, pues toda la documentación anterior a los años 60 se guarda en el archivo diocesano -este jueves Eduardo ya pudo contactar con el responsable de este para informarse sobre cómo solicitar la información-, pero la que iba a ser una breve toma de contacto acabó con Eduardo y Paula conociendo a la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, y al coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco -se da la casualidad de que nació en Montevideo-. Con ellos compartieron su historia, implicándolos en este particular viaje al pasado.

Eduardo apenas conoció a su abuelo paterno. Falleció cuando él era adolescente y antes solo lo había visto unas cuantas veces pues, por esas cosas que a veces tienen las familias, entre su padre Diego -el menor de cinco hermanos, fallecido en 1994-, y su abuelo Andrés, la relación no era buena desde la muerte de su abuela, María Táboas, oriunda de Pontevedra y que cruzaba el Atlántico para tratarse de un quiste hidatídico. En Montevideo conoció a Andrés, que habría emigrado a principios de siglo -no saben la fecha exacta- y allí se casaron.

A Lamas Boquete no le fue mal. Tenía una quinta con árboles frutales, regentó una panadería e incluso tuvo una línea de bus, la 121, muy conocida pues une el centro de la ciudad con el barrio de Pocitos, justo en el que vive Eduardo.

Este simbólico vínculo, el hecho de haber nacido los dos en marzo o que al hacer el árbol genealógico de su familia quien "más coincidía conmigo es él" son casualidades que llevaron a Eduardo a sentir aún más si cabe "curiosidad" por una figura y una historia familiar de la que supo más gracias a su prima Susana Vázquez -hija de su tía Maruja Lamas-, que cuando era pequeña vivía con Andrés y recuerda con cariño lo "amoroso" o detallista que era.

"Me hubiese gustado verlo más, me caía bien este tipo", confiesa Eduardo, que este jueves no solo visitaba Augas Longas, al pie de la N-6, donde "muy problemente fuera donde vivió mi bisabuelo, porque era una zona, parece, de obras públicas y queda algún vestigio", sino también San Pedro de Narla (Friol), un lugar "espectacular" de donde era originario José Lamas, padre de Andrés, del que sabe que trabajó en la construcción de carreteras.

Andrés Lamas (izquierda), con su hijo Diego, el padre de Eduardo. EP

"Está siendo una aventura increíble", aseguraba Eduardo, encantado con esta primera toma de contacto con la tierra de sus antepasados paternos, con la que ha podido emular aquel viaje que también realizaba en 2015 a Terni, cerca de Roma, para conocer los orígenes de su madre, Rita Espósito: "Tiene 96 años y emigró de Italia hace 90, pero se acuerda de todo, del barco, hasta de una muñeca que perdió...".

"Estuvo buenísimo", valoraba Eduardo Lamas al finalizar la emocionante jornada de este jueves. Este viernes se dirige a Bilbao, donde le esperan varios días de trabajo, y lo hace con su historia familiar y el corazón un poquito más completos. "Tenía que venir", insistía este uruguayo con raíces gallegas sobre una expedición que solo podía terminar de una manera: con la promesa de regresar.