Expectación no primeiro Festival de Papaventos do lago das Pontes

O primeiro Festival de Papaventos encheu onte o lago de cor e de público, aínda que o vento non foi un gran aliado e non axudou a que os distintos deseños se elevaran no aire tanto como estaba previsto.

As compañías Velaivai, da Coruña, e a madrileña Torbellino y Ventolera foron as encargadas das exhibicións, que se realizaron de forma ininterrompida de 11.00 a 19.00 horas.

Aínda que pola mañá a asistencia foi máis de goteo e incluso houbo momentos nos que a posibilidade de choiva auguraba que non habería moito público, xerouse gran expectación no lago, onde pola tarde decenas de persoas se achegaron para voar os seus propios papaventos ou para ver as exhibicións dos profesionais.

Os papaventos -algúns eran de variñas e outros inchables, como un polbo de 20 metros que foi un dos grandes protagonistas- izábanse dende unha área restrinxida a carón do aparcadoiro situado preto da praia.

O evento pretende ser un novo atractivo turístico e dende o Concello xa mostraron a súa intención de mantelo no calendario e seguir celebrándoo. Nesas próximas edicións está previsto engadir tamén obradoiros e outras actividades que permitan achegarse ao mundo dos papaventos.

Máis actividades. O lago pontés será hoxe escenario doutra actividade, neste caso na auga. De 11.00 a 14.30 horas está previsto unha xornada de modelismo naval. Tamén estará aberta ao público.