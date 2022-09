Éxito de pezas e de público no Encontro de Torneiros

O XXII Encontro Internacional de Torneiros da Madeira clausurouse este domingo en Xermade demostrando que a conxunción de cantidade e de calidade é posible. Ao longo de tres días non só se poideron ver no pavillón un bo número de pezas de máis de 70 expositores, senón que dende a organización destacaron a calidade das mesmas. A iso sumouse unha grande afluencia de público, o que contribúe a dinamizar a zona, tal e como destacaba o alcalde xermadés, Roberto García.

"A xente mellorou moito nos acabados, coida moito os detalles e vese moita imaxinación nas pezas", precisou Alfonso Franco, presidente da asociación Amigos da Madeira, organizadora do Encontro xunto ao Concello.

"Os torneiros empregan técnicas que se viron nas demostracións, adaptadas ao seu traballo", apuntou tamén Franco, salientando as propostas "inéditas" dos relatores deste ano. Ao mestre Lolo Castro uníronse Patrick Arlot, candidato a ser artesán do ano en Francia; Paul Hannaby, que falou do torneado de metales incrustados na madeira; e Georges Baudot, quen amosou os descentrados.