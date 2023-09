O éxito do Encontro Internacional de Torneiros é "ser unha gran familia"

Cal é o éxito do Encontro Internacional de Torneiros tras 23 anos? "Que somos unha gran familia e ben avida. Todos os que veñen queren repetir e vanse moi contentos de Galicia", di Alfonso Franco, o responsable da Asociación de Amigos da Madeira nun pavillón polideportivo ateigado de xente e de pezas, algunhas imposibles de imaxinar para os que non son expertos no torno.

A cita xermadesa crea numerosos lazos entre artesáns de medio mundo. Este ano sumáronse oito caras novas aos 74 que expoñen, pero a maioría levan anos participando, algúns dende aqueles comezos nos que ninguén imaxinaba a traxectoria da cita. "Nesta edición hai xente de toda España, de Francia, Inglaterra, Portugal e Arxentina", di Franco.

Ricardo Zapata (esquerda), xunto a Alfonso Franco.

Ricardo Zapata agarra o seu mate mentres comparte ideas e anécdotas con outros artesáns e visitantes. "Por internet es muy fácil la comunicación, tengo un pariente en Barcelona y nos propusimos venir el año pasado", di o único asistente chegado dende o outro lado do Atlántico. "El año pasado seleccionaron una de mis piezas para la exposición itinerante, así que tenía que volver a por ella", explica entre risas, recoñecendo que era a mellor escusa. "Perfecta", indica, mentres destaca que "es una gran familia, no hay egoísmos, solo camaradería e intercambio con otros torneros".

Familia, a que se escolle. No Encontro Internacional de Torneiros sáltanse fronteiras e créanse lazos entre artesáns, amigos, compañeiros... Pero tamén hai familias que traen o vínculo da casa, como Martín Fachal, a súa muller, Verónica Bermúdez, e a súa filla, Noa Fachal -ten doce anos-, de San Sadurniño, que por segundo ano consecutivo expoñen en Xermade.

As súas pezas, xuntas pero non revoltas, comparten espazo entre as longas mesas do pavillón. Tamén na exposición de Contornos do ano pasado. Hoxe, cando se elixan as da próxima mostra, eles e o resto saberán se teñen un pretexto, por se existe algunha dúbida, de volver o ano que vén.