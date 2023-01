Un exemplo poderoso de asociacionismo

En plena efervescencia do asociacionismo sitúase o nacemento da entidade veciñal de Cabreiros, un exemplo poderoso que nunca deixou de crecer e que continúa vivo no corazón rural da Chaira cando se cumpren 25 anos da súa constitución.

O xerme desta asociación, que situou no mapa esta pequena parroquia xermadesa coas súas variadas iniciativas, non se entendería sen a figura do párroco Cándido Santomé. "Foi el quen propuxo a primeira xuntanza, levaba asentado aquí tres anos, pero xa vira como ese movemento estaba xermolando noutros municipios como o das Pontes, máis alá das cooperativas ou dos sindicatos que xa proliferaran antes", recorda Xosé Manuel Felpeto, o primeiro e único presidente da asociación veciñal de Cabreiros.

El foi quen asumiu o cargo respaldado por unha ducia de veciños máis -hoxe a entidade conta con arredor de 300 socios-, que foron os encargados de sacar adiante o papeleo e o plan de traballo.

Un dos primeiros proxectos a cumprir en beneficio da comunidade foi a mellora da antiga escola unitaria -cando naceu a asociación aínda estaba funcionando-. "Entendiamos que era o centro neurálxico e que era fundamental coidar do noso patrimonio, por fortuna atopamos vontade política. En dous anos e medio estaba amañada", explica Felpeto, que nun repaso mental recorda outras conquistas importantes que chegaron da man da asociación.

"Reelectrificouse a rede que era moi primaria, amañouse o repetidor ou impulsouse a musealización da antiga igrexa", enumera, mentres confirma que tamén queda algunha "espiña cravada" como a rehabilitación da praia fluvial. "En 25 anos non houbo maneira, presentamos varios proxectos e ata fixemos unha ruta de sendeirismo, é unha mágoa porque é un lugar fabuloso", confirma.

Xogos tradicionais, documental sobre a recuperación do liño e festa da roza. AEP

Vertente cultural

Igual de importante que o progreso en servizos que viviu a parroquia grazas ao traballo da entidade, é o crecemento social e cultural dos seus veciños, froito da participación nas múltiples propostas desenvolvidas neste cuarto de século, e que comezaron cun curso de normalización lingüística de galego.

"Foi o primeiro que se fixo", lembra Felpeto, incidindo en que para eles era fundamental dar un paso máis alá, que chegou co asentamento profesional na universidade de Xesús Rodríguez, outro dos piares que fixo posible as Xornadas Interxeracionais Rurais de Cabreiros -entre moitos outros que foron sumándose, como Manuela Vilaboy-, a proposta estrela que vai camiño das 19 edicións.

Este ambicioso proxecto callou nas autoridades, atopando o respaldo do Concello e da Deputación, pero tamén en asociacións locais como o Iescha e Xermolos, e noutras entidades como Nova Escola Galega ou o Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia, que apostaron e aínda apostan por unhas xornadas que enchen un ano tras outro de público a antiga escola, e que ademais conseguiron voar máis alá das fronteiras desta pequena parroquia chairega, que é un exemplo claro de que querer é poder.

Partindo delas foron nacendo ademais outras exitosas propostas que perduraron máis ou menos no tempo. Dende laboratorios de radio a documentais ou exposicións fotográficas, pasando por festas para poñer en valor oficios ancestrais ou actividades para achegar os máis novos aos xogos de antes, aos tradicionais.

Tamén se creou o premio Xermade na Historia -que suma nove edicións-, publicáronse en forma de libro os traballos gañadores deste certame e elaborouse unha publicación para repasar os primeiros 15 anos das xornadas.

"Programamos rutas de sendeirismo e creamos a Invernada de Cine, que vén de rematar a súa décima edición", engade Felpeto, que defende que "sen cultura non se vive", pero que tamén é fundamental apostar pola interxeracionalidade das actividades para "escoitar" aos maiores e que ese pouso de sabedoría quede nos que veñen detrás.

"Os maiores nunca nos fallan, sempre están, escoitan pero tamén interveñen e participan. E por ver as súas caras paga a pena o traballo feito durante un ou dous anos", reflexiona Felpeto, que cre que a folla de ruta que seguiron nestes 25 anos "foi a acertada".

"Agora só queda sementar e sementar, para que os que veñan detrás entendan a filosofía de traballo. Porque iso é o que ten que perdurar", conclúe o presidente da entidade, un modelo eficaz que quere sumar outros 25 máis.