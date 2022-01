El exedil de As Pontes Alberto Pellón, en busca del amor en 'First dates'

El programa televisivo First dates contó este jueves con representación pontesa. Se trató, además, de una cara tan conocida como la de Alberto Pellón, el que fuera concejal de Xuntos por As Pontes entre 2015 y 2018.

"Yo soy un chico romántico. Me gusta hacer detalles, pero no de flores, sino de cariños, de caricias... cualquier cosa que sea pequeñita pero que notes que estoy ahí", explicaba Pellón en su vídeo de presentación.

El programa se emitió este jueves en la edición del mediodía del espacio televisivo, y comenzó con buen pie ya que Cecilia, la cita de Pellón, tenía como condición inicial el amor por los animales. "Yo tengo un perro pequeñito adoptado", le explicó Alberto.

Y hasta ahí la química entre ellos, ya que la timidez del pontés parecía no despertar demasiado el fuego en su cita. Cecilia intentaba sacar varios temas de conversación, que eran respondidos escuetamente por Alberto.

"Si me dan cuerda soy bastante gracioso, pero necesito a alguien que me tire de la lengua y me haga ser yo mismo", explicaba Pellón. "Yo es que no soy de preguntar, soy más de responder", aseguró, ante una acompañante que veía cómo no había una continuidad en la charla.

Su pasado en el mundo de la política tampoco pareció ayudar demasiado a que brotase el amor, ya que ella se definió como "apolítica". "Un poco de pinta de concejal sí que tiene", reflexionó posteriormente ante las cámaras.

La velada, eso sí, no fue desagradable y no hubo tensiones en ningún momento. De hecho, Alberto Pellón, al finalizar el programa, afirmó que ambos habían "congeniado", se habían "reído mucho" y estaba dispuesto a tener una segunda cita con ella. Una opinión que no concordaba precisamente con la que tenía Cecilia.

Y es que, con la incertidumbre en torno a la eléctrica de As Pontes, parece que hasta cuesta que prenda la chispa.