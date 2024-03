Las excavaciones en el castro de Saa localizan una especie de forja

La nueva campaña de excavaciones en el castro de Saa, en la parroquia pastoricense de Baltar, llega a su tramo final tras sacar a la luz nuevas construcciones y otra parte de la muralla, concretamente la más próxima a la zona de la entrada al yacimiento chairego, donde se localizó una especie de forja o lugar de trabajo con el hierro, posiblemente de una ocupación posterior.

"Está case xusto onde nós consideramos que é a entrada orixinal, que non ten moito sentido. Encaixaría se é algo posterior, do último nivel de ocupación, pero non anterior", dice la directora de la excavación, Vanesa Treviño, mientras señala una zona que se ve más negra y donde se localizaron varias pepitas de hierro.

Esa zona es justo en la que se abren más preguntas, también respecto a la muralla. Aparecieron varios momentos constructivos diferentes hacia la zona de la entrada, con muros de contrafuerte y añadidos, por lo que creen que hubo un momento en el que se reconstruyó y se puso en pie una zona nueva, hacia el acceso a la croa. "Non sabemos moi ben que pasa aí, se se acaba ou se había un corpo de garda de madeira", dice Treviño, que destaca que es "un castro moi interesante porque podes ler varios séculos nun espazo moi reducido". Su ocupación, señala, data, al menos, desde el siglo III antes de Cristo al II después de Cristo.

A través de esta campaña, financiada por Agader, se excavaron unos 100 metros cuadrados más, con lo que ya salieron a la luz unos 750 en total. Las actuaciones arrancaron el 26 de febrero y la previsión es finalizar los trabajos de consolidación el día 8 de abril.

"Nesta nova escavación detectamos ata tres niveis de ocupación do castro de momentos diferentes", explica Treviño, en lo que son, remarca, "conclusións iniciais", pero que muestran una nueva construcción "con moitas modificacións posteriores" y con una parte asociada al edificio, posiblemente de dos pisos, que apareció ya en la excavación anterior.

"Cremos que puido haber algunha entrada, quizais con material perecedoiro", dice, y señala que hallaron pequeños agujeros en las piedras que "son a impronta que queda dun pau de madeira que se coloca, por exemplo, para unha porta". Hacia la zona de la entrada se localizaron más improntas de este tipo de lo que parece una reocupación tardía del castro.

Además, a lo largo de los trabajos, encontraron restos de cerámicas y otros objetos, como nuevas fusaiolas, tachuelas, un aro de hierro o varios bronces.

"O Concello mediou para que a Xunta sexa o promotor dunha nova escavación do castro", indicó este jueves el alcalde de A Pastoriza, Darío Cabaneiro, que aseguró en una visita al yacimiento que los trabajos se iniciarán "de inmediato" y que se centrarán justo al otro lado de la entrada para completar y poder entender mejor cómo estaba configurado el acceso al castro.

"É un castro importantísimo porque está intacto. Non lle afectou a concentración e sempre foi unha propiedade municipal. Os alcaldes anteriores preocupáronse porque quedara intacto e agora pódese afrontar unha escavación e non hai deterioro", destacó el regidor pastoricense, que recordó que el Concello está dotando una zona del Centro de Interpretación do Alto Miño para hacer un pequeño museo del castro.

También anunció que se organizarán visitas guiadas esta Semana Santa de la mano de la arqueóloga y directora de los trabajos. Serán lunes, martes y miércoles, a las 12.00 horas, y el sábado, a las 12.30. No es necesario inscripción previa para asistir.