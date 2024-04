Excarcelan a un conductor que quedó atrapado tras volcar con su coche en As Pontes

Un conductor tuvo que ser excarcelado de su turismo (del que era el único ocupante) tras salirse de la vía este viernes en As Pontes.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 18.45 horas de esta tarde, cuando el 112 Galicia tuvo constancia de una salida de vía en la Avenida de Galicia. Al parecer, el hombre colisionó con un vehículo estacionado y volcó lateralmente, sobre el lado del conductor, por lo que no podía salir del coche.

La Policía Local de As Pontes, que fue quien alertó del suceso, indicó al 112 que había una persona en el interior del vehículo, volcado, y que estaba atrapada por el cinturón en su interior. Enseguida, desde el 112 Galicia se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos do Eume y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de As Pontes.

El coche volcado en el lugar del siniestro, en la Avenida de Galicia de As Pontes. EP

Los bomberos, una vez en el lugar donde había sucedido el accidente, tuvieron que hacer uso del material de excarcelación. Accedieron por la parte posterior del vehículo para poder sacar al hombre del turismo, que fue evacuado a un centro hospitalario, aunque en principio su estado no es grave.

Posteriormente, llevaron a cabo la limpieza de la vía.