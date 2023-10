Examinan en el juzgado el vehículo vinculado a la desaparición de Abadín

El vehículo incendiado en la gasolinera abandonada de A Devesa, en Ribadeo, y que estaría vinculado a la extraña desaparición de Enrique Bolívar Díaz, el octogenario de Quende (Abadín) al que se le perdió la pista el pasado 3 de septiembre a escasos 200 metros de su vivienda del barrio de Fontepresa, ha sido trasladado a dependencias del juzgado de Mondoñedo, donde se le estarían practicando pruebas más exhaustivas.

La conexión entre el vehículo, propiedad de una persona que no era del todo ajena al entorno del octogenario -y que fue investigada en un primer momento, aunque presuntamente tendría una coartada, ya que no ha sido detenida-, y la desaparición, que podría no calificarse de estándar o común como las que ocurren en otros casos de personas de avanzada edad con problemas de memoria o demencia, cobra tanta fuerza que se habría convertido ya en la principal línea de investigación para los agentes de la Policía Judicial que se encargan del caso, y cuyas actuaciones fueron decretadas secretas por la jueza de Mondoñedo hace ya días.

El coche, que quedó completamente calcinado pese a los esfuerzos de los bomberos del parque de Barreiros por contener las llamas, ya habría sido inspeccionado en la propia gasolinera de A Mariña, ya que fueron los mismos agentes los que llevaron ambas investigaciones, cuyos sucesos se registraron con apenas cuatro horas de diferencia y a una distancia escasa de unos 40 kilómetros.

La Guardia Civil también habría visionado las imágenes de las cámaras de seguridad de la autovía A-8 y habría tomado declaración a varios vecinos y trabajadores de negocios de la zona, entre ellos los de un taller o una gasolinera próxima, para tratar de arrojar luz sobre un caso que mantiene en vilo a las comarcas de Terra Chá y A Mariña.

Otras pistas. Además del vehículo, sobre el que ahora pivota toda la investigación de esta misteriosa desaparición, también fue localizado durante el operativo de búsqueda -que se prolongó durante las primeras jornadas y en el que participaron agentes de Abadín, Vilalba y del equipo cinológico de la Benemérita, voluntarios, vecinos, Protección Civil, integrantes del club de enduro mindoniense, cazadores, drones y guías y perros de Casaga-, el bastón roto del octogenario.

Este fue encontrado cerca del camino a su casa, a la que regresaba después de haber compartido un café con otra vecina que residía en el barrio de Outeiro, a unos escasos 200 metros. En esa misma zona, muy próxima a una cuadra, también se habrían recuperado presuntamente restos de un vehículo, cuyo propietario no ha trascendido.

Miedo y temor. Aunque inicialmente se creyó que Enrique Bolívar Díaz se había podido desorientar y perder entre caminos, con el paso de los días cobró cada vez más fuerza, también entre los vecinos, la posibilidad de que alguien le hubiese hecho algo al octogenario. Muchos de ellos reconocen abiertamente sentir miedo y temor ante la posibilidad de que haya implicadas otras personas en su desaparición.

Algunos vecinos del pequeño barrio de Fontepresa, formado por unas pocas casas, han optado incluso por marcharse a otro lugar mientras no se resuelve el caso, sobre el que cada vez hay más rumores y se disparan las conjeturas.

Por eso esperan que el examen exhaustivo del vehículo pueda aclarar qué le ocurrió el domingo 3 de septiembre a Enrique Bolívar, y cerrar así uno de los capítulos más desagradables que han tenido que vivir en este pequeño y tranquilo barrio abadinés.