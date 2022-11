El exalcalde de Muras, sobre su condena: "Me inhabilité a mí mismo, no me interesa la política"

El exalcalde de Muras, Issam Alnagm, rehusó este miérco.es hacer declaraciones tras conocerse la sentencia en la que se le condena a nueve años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público con facultades de contratación. "No me merece la pena meterme en eso", aseguró, al tiempo que confirmó que no recurrirá la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo.

"Ya acepté eso antes del juicio. Me inhabilité a mí mismo. Todo eso no me interesa, ni política ni nada", dijo, corroborando así sus palabras antes de entrar al juicio de que no volvería "jamás" a la política.

Ese día, Alnagm recordó que tuvo 34 denuncias, de las cuales 33 quedaron archivadas. La última, en 2021, era por firmar varias resoluciones dictadas entre 2010 y 2013.

Isaam Alnagm Azam corroboró este jueves su renuncia a presentar recurso a la condena a 9 años y medio que le impuso la Audiencia Provincial por prevaricación por el amaño de contratos de trabajo en la época del 2012 al 2015.

Según la sentencia se considera probado que, entre 2012 y 2015, el acusado, en su condición de regidor municipal, suscribió con diversas personas contratos laborales de carácter temporal, "prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizase los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública".

El exalcalde de Muras ha avanzado que "no" tiene pensado recurrir. "Que me inhabiliten por eso, yo ya estoy inhabilitado. Yo no quiero volver a la política aunque me paguen millones", ha manifestado.

Isaam Alnagm Azam ha asegurado, a continuación, que si lo inhabilitan "por eso", deberían "inhabilitar a todos los alcaldes de España, porque todos emplean a gente de esa forma".

Alnagm llama "imbécil" al actual alcalde

"Yo después de 34 denuncias del imbécil y tonto bloquista de Muras (por el actual alcalde Manuel Requeixo), me han inhabilitado una vez y no me importa nada, porque me inhabilité hace ocho años (cuando dejó la alcaldía) y no quiero saber nada de política", ha manifestado.

Alnagm Azam insistido en que la sentencia es "una injusticia", aduciendo, de nuevo, que "todo el mundo lo hace". "Yo no hice más que emplear a la gente del pueblo. Si por eso me inhabilitan, estoy encantadísimo porque yo he fijado población, he empleado a la gente y he dado de comer a las familias de Muras", ha alegado.