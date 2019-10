Una evaluación psiquiátrica señala que Ana Sandamil sufre un cuadro psicótico

Ana Sandamil, la única acusada por la trágica muerte de su hija de siete años, Desirée Leal, sufre un cuadro psicótico que no estaba diagnosticado y cuya causa se desconoce, según confirmó este jueves una evaluación psiquiátrica.

La responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba continúa tomando declaraciones para completar la instrucción por el fallecimiento de la niña que apareció muerta en su casa de Muimenta el pasado 3 de mayo, ya hace más de cinco meses. Este jueves fue el turno de la valoración psiquiátrica de la única investigada, de la que se dijo que vivía en una realidad paralela y con ideas delirantes, que se habrían manifestado con anterioridad.

Según se apunta en la valoración psiquiátrica, la presunta autora de un delito de homicidio o asesinato de su propia hija no era consciente de lo que había hecho, al menos los días después del trágico suceso.

El mismo día que la niña apareció muerta la madre ya ingresó en Psiquiatría en el Hula, de donde pasó a la cárcel de Bonxe meses después y a finales de agosto, al módulo de enfermería de la cárcel de Teixeiro, en Curtis, donde continúa.

La fase de instrucción, que se retomó el 1 de octubre con las declaraciones de varios agentes, continuará este viernes, cuando está previsto que el juzgado vilalbés recoja los testimonios de otros facultativos.

El padre de la pequeña, José Manuel Leal, se acercó este jueves al juzgado aunque decidió no hacer declaraciones sobre el caso por "prudencia". "Está en fase de instrucción y no puedo hablar y además no quiero decir nada que pueda perjudicar que se haga justicia de verdad por mi hija", expresó Leal, que está personado en la causa contra su expareja. "Yo ya la tengo bastante juzgada y ojalá fuese todo más rápido", dijo, mientras expresó una vez más su confianza en la justicia.