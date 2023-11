Eva López Seijas: control desde la mesa

La guitiricense Eva López Seijas lleva vinculada al fútbol sala casi desde que nació. Primero, porque no se perdía ningún partido de su hermano mayor, Diego, un habitual de las pistas chairegas. Después, por tomar ella misma parte activa en este deporte, tanto como jugadora como árbitra.

Y es precisamente esta última faceta la que más satisfacción personal y profesional le está reportando, ya que, tras varios ascensos en las últimas campañas, en la actual temporada debuta como árbitra asistente en la máxima categoría, Primera División masculina.

"Sempre ía ver meu irmán e pasábao moi ben. Chegou un punto no que estaba moito polo pabellón e Manolo Maradona, que adestraba a meu irmán, díxome que estaban buscando árbitros e se me animaba a probar", recuerda Eva sobre sus inicios en 2014, cuando solo tenía 17 años. Y así fue. Hizo una formación y en la siguiente temporada ya empezó a arbitrar.

Empezó a arbitrar con 17 años y, durante un tiempo, lo compaginó con su faceta de jugadora del equipo sénior femenino de Guitiriz

Aún así, su primera experiencia no la recuerda todo lo feliz que se esperaba. "Facía de árbitra de pista e tamén asistente en ligas de nenos pequenos, pero non me gustou. Creo que non estaba preparada e non me sentía ben. Falei coa federación para ser só asistente e deixáronme e eu tomeino como algo temporal e nunca máis volvín arbitrar en pista", explica.

Durante un tiempo compaginó su labor como árbitra asistente, o de mesa, con el de jugadora del equipo sénior femenino de fútbol sala de Guitiriz —también jugó un año en el del Concello de Begonte FS—. "Estiven así uns cinco anos. Cando estaba arbitrando en Preferente, querían que ascendese a Terceira División, e aí, ao ter que viaxar máis por toda Galicia, necesitaba máis tempo e non podía compaxinar", relata Eva.

Tras subir a Tercera, donde estuvo una campaña, llegó el ascenso a Segunda B, donde arbitró otras dos. "O ano pasado subín a Segunda División e este, a Primeira. Foi bastante rápido", reconoce la guitiricense, al tiempo que explica que estos ascensos "van por clasificación". Así, deben superar varios exámenes, sobre reglamento y con vídeos, a lo largo de la temporada; reciben tres o cuatro valoraciones de informadores que analizan su actuación y también reciben más formación.

Gestionar el marcador —tiempo, goles, faltas...—, hacerse cargo del acta o controlar los banquillos son las funciones principales de Eva López cada vez que afronta desde su mesa un partido de fútbol sala y ahora lo hace con una especial ilusión para "desfrutar uns anos da categoría máis alta, que é unha Liga con moito nivel".

Ejerció de asistente en la final de la Champions femenina de fútbol sala que se disputó en 2021 en Lugo

Al haber accedido a ella, puede ejercer de asistente en cualquier categoría, y siempre solo dentro de Galicia. Y espera seguir sumando buenas experiencias como lo fueron el Parrulo-Burela que fue su primer partido cuando ascendió a Segunda División —un derbi en el que volvió a árbitrar este año, pero en la localidad mariñana— o la final de la Champions femenina de fútbol sala, la primera en celebrarse, que se disputó en 2021 en Lugo.