Un estudio sobre el impacto socioeconómico que sufrirá As Pontes por la descarbonización energética y que fue elaborado por investigadores de la Universidad de A Coruña (UDC) -un equipo formado por Antonio Javier Prado Domínguez, Federico Martín Palmero, Manuel Escourido Calvo, Pablo Castellanos García, Brais Campos Canosa y el economista y expresidente de la Xunta de Galicia, Fernando González Laxe- cifra en 1.178 los empleos que se destruirán con el cierre de la central térmica.

De ellos, 108 serían directos, 327 indirectos y 743 inducidos. A estos se sumarían además unos 299 puestos de trabajo más que se perderían en el área de influencia de la planta ya fuera del municipio.

Una instalación que desde el pasado día 1 está en situación de disponibilidad, solo con uno de los cuatro grupos operativo, y a la espera de poder iniciar el proceso de desmantelamiento, que se dilatará en el tiempo debido a las alegaciones presentadas por la Xunta, el Concello y otras entidades para que el procedimiento y los trámites ambientales se realizasen de forma ordinaria y no simplificada, como ocurrió en el resto de térmicas de España.

Este nuevo estudio de la UDC, que acaba de ser publicado recientemente en una prestigiosa revista científica y que fue elaborado a solicitud del Concello de As Pontes, analiza diferentes escenarios posibles.

Uno de ellos, el menos halagüeño, con ausencia de políticas de compensación o recuperación, lo que dejaría a As Pontes en una "preocupante" situación. "Apenas un 32,65% da poboación activa residente conservaría o seu emprego na localidade, un 34,06% pasaría a atoparse sen emprego e o restante 33,29% de activos residentes estaría traballando fóra da localidade", unos datos que se recogen en un estudio en el que también se indica que el paro local podría aumentar "nun 284,54%".

A la pérdida de puestos de trabajo se sumarían además otras variables importantes para la economía local, como la "perda de 66,74 millóns de euros anuais en termos de valor engadido bruto: 33,60 millóns de euros brutos anuais en concepto de rendas salariais e 33,14 millóns de euros anuais en termos de rendas da propiedade e da empresa".

Para suavizar el fuerte impacto que se prevé que sufra la localidad y por extensión toda la comarca con el cierre de térmica, estos investigadores apuntan a que será "crucial" contar con políticas específicas de actuación –hacen hincapié en la necesidad de que haya "consenso" entre las distintas administraciones– que permitan "atraer e implantar proxectos industriais sostibles".

PERÍODO TRANSITORIO. El documento elaborado por los investigadores de la Universidade de A Coruña pone de relieve que el cierre de la central de As Pontes podría abrir un "período transitorio", en el que habrá cierta actividad económica y creación de empleo con el desmantelamiento de las viejas instalaciones y con la construcción de algunas nuevas.

"Este período podería outorgar a marxe de manobra para buscar novos operadores industriais que reforcen o obxectivo de sostibilidade socioeconómica", inciden, explicando que entre tres y cinco años desde el inicio del cierre podrían crearse puestos de trabajo "temporales e non sostibles no longo prazo".

Por eso consideran fundamental que se puedan aplicar otros mecanismos, recursos o fondos –entre ellos citan los Next Generation de la Unión Europea– que no solo contribuyan "á compensación do impacto do peche"– esa compensación la cifran en 435 puestos de trabajo con salarios equivalentes a los actuales y una generación de valor añadido bruto de 26 millones de euros anuales–, sino que también permitan solucionar "os problemas estruturais que padece As Pontes", como su declive demográfico pero también industrial.

INCERTIDUMBRE. En el documento se reflejan además algunas consideraciones de un grupo de vecinos de As Pontes que participó en una encuesta para este estudio, y que en su mayoría considera "estar desinformado" sobre el proceso de transición. Entiende que este debería realizarse a través de un "proceso participativo" con todos los implicados, mientras confirman que hay "un elevado nivel de incerteza" por el futuro socioeconómico del municipio.