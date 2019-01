La estrella pontesa de TikTok

Tiene 23 años, es bióloga y se estrenará en el mercado laboral este mes en Madrid. El mundo real. En el virtual —ese en el que cada vez las fronteras están más diluidas— es toda una revelación. La pontesa Paula, conocida en la red como Blondiemuser, supera los 450.000 seguidores en TikTok, una audiencia que la eleva en el ránking de España al top 30 de la aplicación de moda; la más descargada en 2018 y un imperio que los visionarios, dicen, seguirá creciendo a toda velocidad en 2019. Ya suma más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.

"Descargué la aplicación hace tres años pero estoy más activa desde hace uno. Antes no hacía contenido", explica al otro lado del teléfono una joven que conquista a los más pequeños —su audiencia principal va de los ocho a los 15 años— pero que tiene que explicar a los adultos —y a quien la escucha— un mundo distinto, pero que existe al otro lado de la pantalla del móvil.

"Es una aplicación de vídeos de 15 segundos pero se pueden hacer de hasta un minuto. Va por temáticas: deportes, maquillaje, animales, challenge... y hay un apartado de hastags y la gente puede ver quién hace contenidos", explica un joven que suma 1.000 seguidores cada día. Sí, mil.

Su audiencia, que va de los ocho a los 15 años, se concentra en España y Latinoamérica, y está entrando en EE UU

"El boom fue poco a poco. El año pasado gané un concurso con un vídeo de baile y fui de invitada a un evento de Los 40 Principales. Y ahí empecé a crecer", relata con la normalidad del que no le da excesiva importancia a la fama y el que aún se sorprende cuando una niña la reconoce en un probador cualquiera. "Eres Blondiemuser", repite divertida, mientras anima a la gente que la sigue a saludarla. "Crecen los números pero no conozco a casi nadie en persona y me gustaría que se acercasen", dice, al tiempo que valora todos los mensajes positivos y de agradecimiento que recibe.

"Tengo muchos privados al día y siempre hay alguien que te dice que les has alegrado el día", dice. ¿Y los ‘haters’? "No tengo comentarios malos, dicen que transmito mucha felicidad y bondad", indica, mientras explica que la mayoría de sus fans se reparten entre España y Latinoamérica, principalmente México, y que su reto es entrar en EE UU con comedia muda, que "es lo que se lleva".

"Me gusta hacer vídeos de entretenimiento —en muchos muestra su pasión por la danza, que empezó en la escuela de baile moderno de As Pontes— y todos los días hago el reto que propone TikTok pero de una forma más creativa, también hago vídeos con mi perra, es tan conocida como yo", bromea una joven que llegó a alcanzar los dos millones de reproducciones con un vídeo viral.

"Nunca me puse un objetivo. Intento disfrutar de los vídeos cuando me grabo. A pensar dedico mucho tiempo, al vídeo menos, pero algunos los grabo muchísimas veces y con los de edición puedo estar cinco horas", explica la ‘tiktoker’ pontesa.

"Mis padres al principio querían ver los vídeos y les parecieron bien, pero no saben la repercusión que tengo. En el pueblo ven que las niñas me conocen, a mí aún me resulta raro", dice una joven con los pies en el suelo que sueña con compaginar sus dos mundos. "Vivir de esto es muy difícil, sube y baja muy rápido, pero espero llegar al medio millón de seguidores pronto y que me contacten las marcas. De momento buscan la repercusión, el apoyo que tienes", dice la pontesa, que ya tuvo alguna colaboración a través de Instagram, donde suma 5.000 seguidores.

"Mi audiencia es muy joven, muchos tienen la aplicación pero no redes sociales. Pienso que con el tiempo se moverán para Instagram", dice la que ya es una revolución dentro de la pantalla.