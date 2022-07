Una 'estreleira' en la Casa de Rouco de Muras siembra la disputa entre PP y Concello

La presencia de una bandera "independentista" en el balcón de un edificio público de Muras, concretamente en la conocida como Casa de Rouco, reavivó la disputa entre el PP y el Concello, al tildar los populares este hecho como un "acto delictivo e unha práctica antidemocrática", mientras que el alcalde, el nacionalista Manuel Requeijo, ve en estas quejas de la oposición "só unha cortina de fume".

Actualmente, el inmueble de titularidad pública está cedido a la ONG Ecos do Sur, responsable del programa Habita Rural por el que 16 personas de distintas procedencias viven y se forman en el sector primario durante seis meses en los municipios de Muras y Xermade. En este sentido, el regidor murés explica que "foi algún dos usuarios ou usuarias o que colgou a bandeira e eu non son ninguén para ir quitala; mentres estean alí poden facer o que queiran no inmoble, dentro duns límites, obviamente", matiza, al tiempo que incide en que "retirar a bandeira sería atentar contra a súa liberdade de expresión; esa é a súa casa durante seis meses".

Por su parte, la portavoz de los populares en Muras, Eugenia Requeijo, insistió en que "o alcalde debe manterse neutral" y que "non podemos permitir que nun edificio público pasen estas cousas". De hecho, el grupo presentó ya un escrito en el consistorio en el que "solicita ao alcalde que abandonde estas prácticas ilegais", aludiendo además a las "numerosas queixas dos veciños e das veciñas do municipio" y a la ley que contempla que la colocación de enseñas no oficiales en espacios públicos "é ilegal".

"Eles saben que hai xente aloxada alí, xa se lles informou no pasado pleno", indicó el alcalde murés, por lo que considera que esta denuncia de los populares "serve para tapar que o PP non ten ningún proxecto para Muras e outras cuestións máis preocupantes, como que non haxa médico actualmente ou as deficiencias que hai no colexio, sobre as que xa advertiu o arquitecto á Xunta e esta segue sen facer nada".