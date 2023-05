Unha estrea nas raíces

"Nesta sinxeleza descubrimos o universo interior dun dos momentos vitais máis complexos de Sanjurjo que, dalgún xeito, descubrirá —nos meandros dos triángulos— a súa propia maneira de chegar á desembocadura dunha nova etapa". Este é un dos parágrafos do flyer de A penúltima, a primeira exposición póstuma do pintor Alfonso Sanjurjo, que está no auditorio municipal Carmen Estévez de Vilalba ata o día 28, en horario de 16.00 a 22.00 horas pola semana, e de 10.00 a 14.00 os sábados.

Na presentación do venres día 12, que tivo unha grande acollida e ampla representación de familia e amigos de Sanjurjo, o seu fillo Andrés, impulsor do evento, deu un emotivo discurso en homenaxe de seu pai: "Hoxe (o día 12) sería o aniversario de meu pai, e non se me ocorre mellor forma de conmemoralo que cunha xuntanza destas características expoñendo unha parte especial da súa obra".

Así, as 18 pezas do artista coruñés comezan unha viaxe polas salas nunha vila significativa, dadas as súas raíces vilalbesas. Os cadros están realizados en técnica mixta sobre táboa, onde o pintor debuxou triángulos cara ao infinito nunha deriva a paisaxes abstractos onde sobresae a forza da cor, que cobra moita importancia, xunto coas formas.

Segue así a bagaxe profesional dun pintor que expuxo en vida en máis de 60 ocasións, a maioría na súa terra, Galicia, pero tamén a nivel nacional, en destinos como Valencia, Madrid, Oviedo ou Valladolid, e internacional, na Montserrat Gallery de Nova York, en dúas ocasións, e na galería Porta all' Arco, de Siena.

A penúltima será a segunda exposición de Alfonso Sarjujo en Vilalba. Para a primeira hai que viaxar ata 1986, cando participou nunha mostra de arte conxunta na capital chairega, único emprazamento da provincia no que se puideron ver os seus cadros, xunto con Lugo. Polo tanto, esta é a súa estrea en solitario "nesa patria na que quedaron todos os recordos de neno que o levaron a desenvolver a súa vida artística", como indica Andrés Sanjurjo.

A colección, cuxas pezas foron feitas entre 2010 e 2014, "embalsama moitas das etapas previas de Sanjurjo que se destilan cunha aparente sinxeleza formal", como se detalla na exposición. É así como, nun percorrido visual pola sala de exposicións do auditorio vilalbés, os visitantes poderán ver as diferenzas entre as pinturas, e con elas, o paso do tempo e os cambios na vida do propio autor.

"É unha serie orixinal pintada nun espazo limitado, que ten a particularidade de que se desfruta moito a certa distancia. Non é igual vela de preto que a varios metros de distancia, e isto tamén xoga coa forma de ver a arte", indica Andrés, á vez que comenta o movemento que xeran, que buscaba o propio Sanjurjo.

De feito, o fillo do artista cualifica A penúltima como unha das exposicións con obras máis orixinais, xa que son dun cambio de etapa. En 2005, cando estaba nun dos seus momentos "máis prometedores", cansouse "do mercado da arte e de toda a industria e fíxose profesor de debuxo nun instituto de secundaria á vez que seguía coa carreira artística dun xeito distinto", apunta.

Ademais desta exposición, tamén existe A última, composta de pequenas obras feitas con papel reciclado cortado en rectángulos da súa derradeira etapa, que se vai estrear en Oleiros no mes de setembro.