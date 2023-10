A estrada da Paleira ao Viveiró pechará ao tráfico ata o 6 de novembro

A Deputación de Lugo informa que, como consecuencia das obras de humanización do Campo da Feira do Viveiró, a estrada provincial LU-P-3402, que une o lugar da Paleira co Viveiró, permacerá pechada ao tráfico na súa totalidade dende este luns, día 16, ata o 6 de novembro.

Para facilitar os desprazamentos de veciños e de visitantes, establecéronse desvíos alternativos polas estradas provinciais LU-P-3811 e LU-P-3804, que se atoparán debidamente sinalizados.

Dende o ente provincial lembran que a actuación que se desenvolve na praza do Viveiró se atopa xa na fase final dun proxecto a través do que se busca que este espazo resulte máis accesible e cómodo para a veciñanza.

A intervención ten un orzamento duns 400.000 euros -o 93% pono a Deputación e o resto, o Concello- e inclúe a renovación do saneamento, do alumeado, do abastecemento ou das telecomunicacións. Tamén se plantan 23 árbores e se transplantan tres e se instalará novo mobiliario urbano.