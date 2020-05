HOY SE CUMPLE UN año del inicio de una pesadilla que para él nunca acaba. El 3 de mayo de 2019 su expareja, presuntamente, acabó con la vida de su hija Desirée, la niña de siete años que apareció muerta en la cama en la casa en la que vivía con su progenitora y su abuela en Muimenta. Doce meses después de aquel fatídico día, el juzgado de Instrucción número 1 de Vilalba continúa con el caso y la única investigada, Ana Sandamil, acusada de un presunto delito de asesinato u homicidio, permanece ingresada en la prisión de Teixeiro. Entró en el área de Psiquiatría del Hula el propio día del trágico suceso hasta que la jueza la acusó un mes después.

¿Cómo se encuentra?

Son momentos difíciles. Estoy como el primer día —contesta al otro lado del teléfono, con voz pausada pero serena, en el limbo, pero sin llegar a romperse—. Tengo una depresión enorme por no tener a mi niña a mi lado. Y mi mente sigue sin querer creerse lo que ha pasado. Estoy viviendo una pesadilla horrible. No quiero asumir que no está.

El aniversario de la muerte de Desirée coincide en un momento complicado, en pleno estado de alarma. ¿Dónde está pasando el confinamiento?

Estoy en Roupar (Xermade) en casa de mis padres. Aquí estoy con mi familia y es lo que necesito ahora. En A Coruña —trabaja allí como personal de seguridad— estoy solo y yo todavía sigo de baja así que allí no hacía nada sin trabajar. Mi psicóloga me recomendó desde el principio que no me dejaran solo porque por mi cabeza pasan muchas cosas, aunque intente no pensarlas, aunque quiera evitarlo. Me arrebataron lo que más quería en este mundo, porque si algo bueno hice en esta vida fue tenerla a ella. Era como yo y nos queríamos mucho.

¿Cómo la recuerda?

La recuerdo como una niña sonriente, siempre, cariñosa y a la que le encantaban los animales. Todos. Nada caprichosa, lo contrario, era conformista. Era súper cariñosa, siempre que estábamos juntos, que no era tanto como me gustaría, quería dormir conmigo y ver películas los dos juntos. Recuerdo las últimas que vimos, ‘¡Rompe Ralph!’ la debimos poner tres o cuatro veces seguidas y también vimos la primera de ‘Superman’, la auténtica. Y le gustó mucho. Yo para ella era su Superman. Era siempre lo que me decía.

El confinamiento obligado de estos días quizás no le permite afrontar el duelo y el aniversario de su muerte como le gustaría.

Si se pudiera haríamos una misa, como se hace siempre en estos casos, pero en este momento no se puede hacer. El confinamiento lo hace más duro porque poder estar con amigos y con gente que te respalda siempre te ayuda, pero no puede ser. Al cementerio ahora sí que podría ir porque ya están permitidos los paseos desde ayer pero la psicóloga me recomendó ya hace tiempo no ir mucho por allí porque me reventaba por dentro. Es lo que me quedará siempre, el no haber estado ahí para protegerla, tengo ese sentimiento de culpabilidad que no se me va de dentro, el de no haber sido su Superman.

Habla de los apoyos. ¿Tuvo muchos a lo largo de este tiempo, se sintió respaldado o también hubo decepciones?

Del 99% de la gente recibí el apoyo total y estoy muy agradecido por eso, quitando algún caso muy concreto. Siempre hay alguna gente así. La psicóloga me recomienda escribirle cartas a mi hija, le escribí ya varias, y recuerdo que en una de las que publiqué en prensa hubo un comentario muy duro de un individuo en las redes sociales que puso algo así como entierra a tu hija y déjate de postureos. Eso me dolió.

¿Las cartas ayudan?

A mí me ayudan. La psicóloga me lo recomienda para echar hacia afuera cosas que están en mi mente. Pero me ayuda durante unos días, en ese momento es un desahogo, pero luego vuelve todo de golpe. El cargo que más tengo encima es no poder haber evitado el sufrimiento de mi hija, que me consta que sufrió y mucho, y que intentó defenderse. Quien le hace algo así a una niña no es una persona, es una escoria humana, un monstruo al que tienen que apartar de la sociedad de por vida.

¿Desde el primer momento tuvo claro lo que podría haber pasado o no?

Yo en el primer momento no tenía nada claro. A mí me llamaron y me dijeron: "Desirée morreu". No me explicaron nada más. Y salí de mi puesto de trabajo corriendo hacia Muimenta. Allí tampoco me aclaraban nada, solo me preguntaron si mi hija podría haber tomado algo ella sola y les dije que no, que Desirée no habría hecho algo así. Pero desconfíe totalmente de que aquello no había sido una muerte natural nada más llegar. Tenían a la madre aislada en una habitación y a la abuela en otra y al ver a la Guardia Civil ya sabes que algo ha pasado. Yo lo único que le quiero pedir a las autoridades judiciales es la verdad y que por favor que investiguen e intenten averiguarla. Pero toda. No sólo que presuntamente fue asesinada o cómo. Quiero saber todo lo que pasó y si alguien más pudo estar involucrado, no en el hecho en sí, pero sí en un intento de encubrimiento, que es la sensación que tengo. Mi opinión.

La instrucción del caso continúa y todavía no se sabe cuándo se iniciará el juicio. ¿Tiene ganas de que llegue?

¡Claro! Tengo ganas de que llegue y poder cerrarlo, pero si tarda espero que sea porque hay cosas pendientes que averiguar, y entiendo que hay que respetar los tiempos.

En un primer momento la jueza decretó secreto de sumario. ¿No tener información lo hizo más duro?

Se nos facilitó la justa al principio para no perjudicar la investigación y a nivel personal sí que se hace mucho más duro el no saber. Pero es entendible y hay que respetarlo. Lo que quiero es la verdad. El porqué ya nunca lo sabré, pero por lo menos el cómo espero que sí.

¿Qué espera del juicio? ¿Una condena puede curar heridas?

Lo que busco es justicia y tener toda la información. Cuando han asesinado brutalmente, y remarco lo de brutalmente, a tu niña uno lo que quiere es información. No puede entender cómo una persona, que no se le puede ni llamar así, puede llegar a hacer eso.

Mostró su intención de presionar para solicitar la prisión permanente revisable. ¿Sigue pensando lo mismo?

Exactamente lo mismo y todos los indicios apuntan a que puede ser condenada así. Pero ni siquiera esa es una condena ejemplar. Tenemos un Código Penal obsoleto y para mí la única condena posible sería la perpetua. Las personas que no se han visto afectadas por un caso así directamente son las únicas que no la comparten, pero para mí hay ciertos casos, como el de mi niña, en los que esa clase de personas no pueden ni deben estar con el resto de la sociedad. Hay gente que considera que estos monstruos son reinsertables pero si sufrieran algo así pensarían en castigarlos.