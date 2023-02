Cristina de la Torre: "Os sucesos e a súa resolución foron acontecendo diante das cámaras"

Petín era unha zona coma outra da comarca de Valdeorras, a mesma na que naceu e se criou Cristina De la Torre. Porén, no ano 2015 cobrou importancia e sona en Galicia, e tamén na vida da produtora, que viu como Santoalla pasaba de ser unha pequena aldea remota ao título dun documental que, de abordar unha desaparición, pasou a contar un asasinato que xa forma parte da historia da comarca ourensá.

Como nace a idea do documental e como entra no proxecto?

Comezouse a rodar en 2013, da man de Andrew Becker e Daniel Meher, dous directores estadounidenses que chegaron a Santoalla a gravar a historia da desaparición de Martin, que souberon debido a que un irmán de Daniel era voluntario na súa granxa. A min chamáronme para axudarlles coa produción en Galicia, xa que nin sequera falaban español.

Que cambios experimentou e como avanzou?

No período da gravación apareceu o corpo de Martin, e iso alterou o resultado. Os sucesos e a resolución dos mesmos ían acontecendo diante da cámara. Nós á xente que acabou no cárcere entrevistámola antes de que foran implicados e incluso despois de que aparecese o cadáver. De feito, entrevistáramos a moita xente, e ao final só saen as dúas familias implicadas na historia.

Como é o documental na parte técnica e cinematográfica?

Coa historia e o material que tiñamos podería ter desembocado nun documental true crime, un pouco sensacionalista. Pero os directores quixéronlle dar un estilo moi cinematográfico, centrándose moito na historia humana de Margo e na vida de Martin, e no propio lugar de Santoalla. A música, o silencio e mesmo as paisaxes teñen moita personalidade e presenza, e non hai grandes florituras nin recursos visuais, porque non fan falta grazas á potencia do sitio, cunha parte de cinema de autor. É un documental a medio camiño entre algo moi narrativo e acelerado e algo lento e pausado.

Como foi para vostede vivilo dende a perspectiva na que o viviu?

Eu era dende ‘runner’ ata produtora de campo. Vivino como vivo calquera noticia, adoptas unha postura atenta para contar ben a historia, centrándote nos feitos. Si que, ao ser de Valdeorras, tiña unha certa carga emocional que tiña que ir deixando de lado. De feito, só hai que ver que a peza fixérona dous estadounidenses en vez de alguén de aquí, porque ás veces cústanos mirar estas historias, máis crúas, e máis se pasan no sitio de onde es.

Que se atopou nesa parte de investigación? Foi complexa?

Máis fácil do que pensaba. Ademais, sempre pensamos que a xente nos vai dicir que non, e neste documental aprendín a preguntar máis. Tivemos moitísima axuda, xa que a xente sempre adoita dicir que si e ser amable de entrada. A familia Rodríguez, por exemplo, axudounos moito, e ao final foron os implicados. Tamén a garda civil ou os medios... Somos un país creativo e amable.

Como ve esta oportunidade de presentar o documental en Vilalba? Viñera algunha vez?

Eu sempre fun moi fan do FIV (ri). Si que fun, e faime moita ilusión volver. Aproveitarei para buscar un sitio chulo onde cear ou xantar, un sitio bonito para visitar antes... E eu encantadísima de levar unha historia que pode ter certas resonancias coa veciñanza, porque todo o mundo coñece certos conflitos deste estilo. Estou encantadísima de ir a Vilalba e de coñecer máis a vila.

Colaborou vostede co IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Segue traballando con eles?

Levo dende o 2013 facendo proxectos con eles, e dende aquela fixemos pezas audiovisuais e outras actividades ano a ano. Fixemos un documental e unha película de Díaz Castro, e moitos máis. Agora estamos reactivando dous roteiros, un en Guitiriz e outro no Vilariño, que é onde naceu.