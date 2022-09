TODA IMAGEN, sea fotográfica o audiovisual, supone, aunque no se aprecie a simple vista, un minucioso trabajo a nivel estético y una parte importante es la dedicada al vestuario de modelos, personajes, figurantes o presentadores. Dentro de este mundo vive inmersa desde hace años la vilalbesa Silvia Gago, que ha hecho del estilismo su forma de vida, llegando a codearse con personalidades del mundo del cine, la música, el deporte o la moda.

Tras estudiar Sociología y asumir que su futuro laboral no iba a estar vinculado a ella, optó por especializarse en Moda en Madrid y a realizar sus primeras incursiones en este sector. "Supe desde el minuto uno que eso era a lo que verdaderamente quería dedicarme", asegura.

Poco a poco fue nutriendo su currículum con campañas para diversas marcas de moda infantil, de mujer o de complementos; trabajos en revistas de moda o colaborando con una diseñadora en la Madrid Fashion Week. Eva González, Amaral, Beatriz Luengo, Mark Vanderloo, Jordi Rebellón, Mario Casas, Maxi Iglesias, Pitingo, Fonsi Nieto, Gonzalo Miró o Jon Kortajarena son solo algunos de los famosos con los que ha trabajado.

Pero su carrera en el mundo del estilismo no se quedó ahí, y aún tuvo más proyección con trabajos en cine y televisión, "dos mundos que me apasionan", asegura.

Su incursión en el séptimo arte vino de la mano de la grabación de la película Camera café. "Tienes que estar en buenas condiciones a nivel físico porque los rodajes en muchas ocasiones son muy duros, sobre todo cuando toca llevar a cabo secuencias en jornadas nocturnas. Este largometraje ha sido especialmente complicado en cuanto al vestuario, porque lo conformaban numerosos personajes con más de 300 cambios de ropa. ¡Era una locura! Para mí resultó una gran oportunidad con la que he aprendido muchísimo", asegura Silvia Gago.

No menos enriquecedora fue su experiencia en la televisión, en el programa El desafío, un formato "que exige muchísimo, el ritmo detrás de las cámaras es frenético". "Tienes que estar pendiente de muchas cosas a la vez, tanto de concursantes, bailarines, coaches... y de todos los imprevistos que puedan ir surgiendo, que siempre hay", explica sobre una tercera temporada que invita a no perderse: "No va a defraudar, el cásting es espectacular y sorprendente y viene cargada de momentos televisivos memorables".

Otra cosa que destaca de su paso por El desafío es que se ha formado "un equipo muy unido y al final eso se transmite a través de la pantalla". Tanto es así que "si todo va bien", esta vilalbesa formará también parte de él en la cuarta temporada.

Silvia Gago hace además "mención especial" a su primera experiencia laboral en RTVE, que le "ha permitido conocer en primera persona los verdaderos orígenes de la televisión en España" o "disfrutar de los entresijos" de las campanadas de Fin de Año desde el mítico balcón de la Puerta del Sol. Tras cerrar hace poco su segunda etapa en la televisión pública española, actualmente trabaja en la TVG.

Esta vilalbesa asegura que hay muchas diferencias a la hora de realizar su trabajo en un medio u otro. Mientras que en una producción editorial hay que "intentar transmitir a través de las prendas que seleccionas la historia o mensaje que se quiere contar en esa sesión, hacer soñar a la persona que está contemplando esas fotografías", en televisión prima que la persona a la que se está vistiendo "se sienta cómoda" y adecuarse a la actividad que tiene que hacer, el público al que va dirigido o la cadena en la que se va a emitir.

Para Gago, el papel que juega el vestuario en el cine es "completamente esencial". "Muchos actores me han comentado que el hecho de vestirse con las prendas de su personaje les mete de lleno en su papel y les ayuda muchísimo", asegura, y pone de ejemplo a la actriz Esperanza Pedreño, la carismática Cañizares en Camera café.