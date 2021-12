La trabajadora social Estefanía Barrio lleva 17 años en Cruz Roja Vilalba, cuyas áreas social y sanitaria realizan una ingente labor durante todo el año y que en Navidad cuenta con uno de los programas más gratificantes, con un balance "muy positivo". El que garantiza, desde 1992, que los niños vean cumplida la ilusión de recibir un juguete.

Organizaron la cuarta Andaina, ¿cómo nace esta iniciativa y qué balance hacen de ella?

Nacía en 2017, con la idea de hacer algo diferente, lúdico, con la gente y en familia. Es algo que no había y queríamos reforzar la financiación que se conseguía con la campaña del sida, que se organiza desde hace años con el apoyo de locales de hostelería. Y el balance es muy bueno, porque incluso gente que no participa se acerca y hace donativos. En 2020 no pudimos hacerla y este año queríamos retomarla.

¿Cuánto esperan recaudar para esta campaña y a qué se destinarán en concreto los fondos?

En total esperamos superar los mil euros para comprar juguetes nuevos, ni bélicos ni sexistas y que sean educativos. Además, hay familias con hijos que superan los once años y también necesitan ayuda, a los que se entrega material deportivo o escolar o ropa.

El aprendizaje a través del juego es básico en la infancia, transmite muchos valores para la futura vida adulta

¿Cuál es el objetivo?

El aprendizaje a través del juego es básico en la infancia, transmite muchos valores para la futura vida adulta y es un derecho fundamental de los niños y niñas. Y si las familias no pueden permitírselo, nosotros hacemos este trabajo para mantener intacta la ilusión de los menores.

¿Qué debe hacer quien quiera colaborar?

Se puede hacer una aportación económica, que se justifica con un certificado de donación si así lo piden, o donar un juguete nuevo. Principalmente pedimos juegos de mesa, porque tienen un coste elevado y se usan mucho, sobre todo en casos de familias numerosas; y también puzzles, juegos de psicomotricidad o manualidades... Cosas que sean entretenidas y también educativas. Antes se recogían juguetes usados, pero se eliminó esta opción porque había muchos que no servían. Además aceptamos ropa, material deportivo o escolar o libros de lectura, que pueden ser de segunda mano si están en buen estado.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Familias en riesgo de exclusión social. Se pide documentación para justificar esta situación, se hace un baremo y, quien lo cumple, percibe la ayuda. A veces nos dicen que son muchos requisitos, pero es necesario, porque esta campaña supone un esfuerzo muy grande y es importante que se ayude a quien realmente lo necesita.

El día 4 se entrega un saco de colores con un juguete nuevo, un libro, un par de tenis y material escolar o deportivo

¿A cuánta gente involucra?

Los siete que estamos aquí estamos todos volcados, tanto del área social como sanitaria, porque somos un equipo e intentamos ayudarnos en todo lo posible. Además, en la andaina colaboraron una docena de personas y puntualmente también ayudan una docena de voluntarios.

¿Cuándo se hace la entrega y qué se entrega?

El día 4 por la tarde. Cada niño lleva un saco de colores con nombre y edad, porque al llevar ropa o calzado la entrega debe ser personalizada. Se incluye un juguete nuevo, un libro, muchas veces material escolar o deportivo, y un par de tenis, que dona desde hace años un empresario zapatero vilalbés.

¿Se nota el efecto de la pandemia?

A pesar de la pandemia, los más de 30 locales de hostelería de Vilalba y Muimenta que colaboran ha hecho un esfuerzo y siguen ayudando con mucho cariño y mucha ilusión, dentro de sus posibilidades. El año pasado, como la situación de la hostelería era complicada, también nos apoyaron una serie de empresas, que están siempre ahí, dispuestas a ayudar y a las que recurrimos si hay una emergencia.

"Realizamos visitas periódicas a domicilio a personas de edad avanzada que viven solas"

¿Qué actividades desarrollan a lo largo del año?

Tenemos muchas, tanto en el área social como sanitaria. Hay programas de refuerzo escolar, campamentos de verano, charlas en centros educativos, talleres para mayores, entregas de alimentos o productos de farmacia a personas confinadas por covid, transporte adaptado programado no urgente y transporte adaptado y acompañamiento social a mayores; reforzamos el servicio del 061 en 18 concellos; ofrecemos formación en prevención de accidentes o primeros auxilios y tenemos un centro de formación con un aula homologada por la Xunta; participamos en simulacros, servicios preventivos, operativos de búsqueda...; hacemos pruebas de covid a equipos, en competiciones, etc.

¿En qué consiste su programa de salud constante?

Es una iniciativa de continuidad, a través de la que se realizan visitas periódicas a domicilio, mayormente en el rural, y se realizan tomas biomédicas. Son personas de edad avanzada, con patologías, que viven solas y pueden tener dificultades para desplazarse. También se hacen llamadas de acompañamiento social y seguimiento a personas mayores de Vilalba.

Y también reparten alimentos.

Sí, hacemos unos tres repartos al año del Fondo Europeo de Ayuda a los más desfavorecidos, y también tenemos reservas de alimentos por si hay una emergencia.



En corto: "Soy de los Reyes Magos y disfruto manteniendo esa ilusión"

¿Tenía un juguete preferido de pequeña?

Viví una infancia con muchos juguetes, recuerdo que el día de Reyes había un montón de regalos en el rincón, pero me gustaban especialmente las muñecas y las miniaturas.



¿Y ahora?

Me gustan los juegos al aire libre, disfruto mucho en los campamentos de verano con las yincanas, me chiflan.



¿Hay alguno que haya guardado para sus hijos?

Tengo muchos juguetes guardados, pero le tengo especial cariño a un muñeco, ‘Mi nene’, que me regaló mi abuelo. También tengo colecciones de Barbie, con sus accesorios. A mí me encantaba jugar con mis vecinos, me gustaban mucho sus Playmobil, pero a mí nadie me regalaba nada de eso, por eso ahora hago mucho hincapié en que los juguetes no sean ni sexistas ni bélicos. Hoy mi hijo tiene una silla con un muñeco. También me parece muy importante que se usen los juguetes de imitación, sin distinciones, creo que es útil para su formación.



¿Cuál es el regalo que más ilusión le ha hecho?

Tengo uno con una historia detrás con mi abuelo. Le decía a todos que quería un muñeco al que se le iluminaba la cara y mi abuelo me dijo que tenía que ahorrar para comprarlo, que guardase todas las monedas en una hucha. Como no tenía una, cogí una cesta de mimbre y todo iba para allí, hasta una moneda de 200 pesetas que me dio un vecino. Cuando tenía unas cuantas le llevé la cesta a mi abuelo a ver si me llegaban, supongo que no, pero el me dijo que se las íbamos a dejar a la abuela para el pan y que nosotros iríamos a comprar el muñeco. Para mí fue una lección de vida, una manera de recordar y transmitir el valor de las cosas.



¿Regala juguetes?

Quizás sea lo que menos. Intento combinar entre juguetes y algo que necesiten.



¿Papá Noel, Apalpador o Reyes Magos?

Soy de los Reyes Magos, de Baltasar en concreto, y disfruto mucho manteniendo la ilusión de mi hijo.