El estado de alarma frena los ensayos con aviones no tripulados en Rozas

El estado de alarma corta las alas de forma temporal a los proyectos de Rozas, donde se vieron obligados a parar todos los ensayos con aviones tripulados y no tripulados. "Esta situación aféctanos como a todo o mundo. Seguimos as normas de seguridade, estamos facendo turnos e con teletraballo", explica la responsable del Ciar, Neves Seoane, que asegura que no es fácil hablar de la fecha en la que se retomará la normalidad en las instalaciones porque hay mucha incertidumbre ahora.

"A nivel xestión estamos traballando con normalidade, sempre dúas persoas —actualmente son tres técnicos e están pendentes da chegada doutros tres que xa teñen praza— pero obviamente freáronse todas as actividades de formación e divulgación no aeródromo", indica la responsable de un centro pionero a nivel europeo que cuenta con la instrumentación más puntera. "Co traballo interno e co mantemento desa instrumentación seguimos", asegura la responsable del Ciar.

Los efectos se notan en la actividad de formación, que se frenó por completo, y en la de divulgación, que tampoco se puede llevar a cabo ahora. La mayor parte de las visitas llegaban de colegios e institutos que en este momento también tienen la puerta cerrada o de lugares desde donde tampoco se puede desplazar la gente.

"E estamos pospoñendo todos os ensaios polo estado de alarma, pero como todas as actividades en todo o país, é por cuestións de seguridade", explica Neves Seoane, que habla de que había pruebas ya concertadas con Boing, algún proyecto de la aceleradora aeronáutica y de Indra y Babcock, de la Civil UAVs Initiative. "Estamos desexando continuar coa actividade normal", indica la responsable del Ciar, que asegura que esta situación de stand by se recuperará.