"Espertei co fume e só puiden coller o móbil, un pantalón e un xersei"

"Estiven falando coa familia por teléfono, deiteime e sobre as tres da mañá espertei co fume. A caravana xa estaba chea de lapas, só me deu tempo a coller o móbil, un pantalón de chándal e un xersei fino que tiña ao lado da cama". Así comienza el difícil relato de Reinaldo Salgado, un vecino de Meira de 67 años que en la madrugada del miércoles al jueves salvó su vida de milagro después de que la casa sobre ruedas en la que vivía, y que estaba estacionada en una finca de su propiedad en el lugar de A Valiña, acabase siendo pasto de las llamas.

Nada más despertarse, Reinaldo, que pudo salir por la puerta de la caravana al exterior sin sufrir ningún tipo de daño pese a que las llamas ya lo envolvían todo, fue consciente del alcance del suceso, por lo que alertó inmediatamente a los servicios de emergencia, que movilizaron, en torno a las 3.30 horas, a los bomberos del parque comarcal de Vilalba.

Estos se trasladaron hasta el punto, pero cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por contener el fuego, que había calcinado por completo el vehículo y todo lo que había en su interior.

El hombre tiene una casa antigua en la misma finca en la que estaba el vehículo, pero lleva 50 años vacía y no es habitable

"Todo o que tiña na vida estaba na caravana, quedei sen nada. Por sorte non me pasou nada, pero non sei que tería sido mellor", afirma resignado Reinaldo, que desconoce cuál pudo ser la causa del incendio —desconfía que se debiese a un cortocircuito o algún problema similar— que "fixo cinzas" todas sus pertenencias.

"Sabes cando arden as fallas? Pois así quedou. Todo cinzas e unha estrutura metálica", añade gráficamente el meirego, insistiendo en que se "queimou todo".

"A roupa que tiña, a documentación e tamén uns cartos que gardaba na caravana para unha viaxe que teño que facer este mes a Madrid", enumera el hombre, que hasta hace seis meses vivía en la capital de España, pero un problema personal lo trajo de vuelta a su Meira natal, de la que se había ido a Alemania junto a su madre cuando falleció su progenitor, hace ya muchos años.

Futuro incierto

En esta localidad, además de la caravana de segunda mano en la que vivía hasta que se produjo el incendio, tiene una vivienda antigua en la misma finca de A Valiña, pero lleva más de 50 años vacía. "Tiña intención de acondicionala pouco a pouco", explica el hombre, añadiendo que por el momento no es habitable, por lo que su futuro es incierto.

Después del susto y el disgusto, pudo pasar la primera noche en casa de unos amigos, que le ofrecieron una cama que en ese momento tenían vacía, pero ahora no sabe muy bien cómo va a resolver la situación en la que queda tras perderlo absolutamente todo.

"Falei co alcalde e coa asistenta social no concello, pero ao non estar empadroado actualmente en Meira, non me poden axudar", cuenta, indicando que también habló de su situación con el párroco de la localidad, Miguel Asorey, tratando de buscar desesperadamente algún tipo de apoyo "neste primeiro momento" a través de la parroquia.