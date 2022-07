"Espero representar bien en el pregón a toda la gente del centro de salud de Vilalba"

La matrona del centro de salud de Vilalba desde hace 15 años, Benita Martínez García, será la encargada de leer el pregón que marcará el inicio oficial de las fiestas de San Ramón y Santa María en la capital chairega. Un acto que se celebrará el próximo 30 de agosto, coincidiendo, como es habitual, con la entrega del premio al ganador del Certame Literario y que supone "un recoñecemento público a todo o sector sanitario que vén de pasar unha época moi dura por mor da pandemia de covid-19", subrayó la alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro.

Por su parte, la pregonera reconoció que espera ese día "con ilusión", ya que "San Ramón Nonato también es mi patrón; yo estoy de parte de San Ramón y él de la mía", recordó entre risas, al tiempo que espera "representar bien a la gente del centro de salud".

La relación de Beni Martínez con Vilalba se remonta a cuando esta profesional, natural de El Provencio (Cuenca), quiso adentrarse en la atención primaria "y no me gustó, me encantó", dice. Antes de llegar a la capital chairega, donde atiende a mujeres de Vilalba, Abadín, Cospeito, Guitiriz, Muras y Xermade, Beni Martínez había pasado por el hospital materno-infantil de Lugo y por el de Burela, donde fue "la primera matrona".

Su labor va mucho más allá del embarazo. Tanto es así que "atiendo a familias enteras, desde la bisnieta hasta la bisabuela", abarcando desde la anticoncepción o las primeras menstruaciones hasta la menopausia. "Hago lo que tengo que hacer, ni más ni menos", asevera esta profesional que, además, imparte clases de educación maternal, ejerce de sexóloga y forma parte de asociaciones vinculadas a la maternidad y la lactancia.

De sus pacientes, subraya, "todas están muy preocupadas por sus embarazos, lo primero que me preguntan es cómo está el niño" y para sus compañeros de profesión solo tiene buenas palabras: "Me ayudaron muchísimo a adaptarme cuando llegué aquí, viniendo de un hospital", afirma sobre una etapa en la que Elba Veleiro, médica de profesión, ejercía de jefa en el centro de salud, la misma que le comunicó que sería la pregonera de las patronales. "¿A quién le hacen un reconocimiento así? En la vida se me pasó por la cabeza", concluye emocionada Beni Martínez, quien tiene en su haber el honor de haber prestado su mano a cientos de chairegas.

El precio de la venta será de 10 euros

La junta de gobierno local acordó el precio público del libro de las fiestas, que tendrá un importe de diez euros, mientras que los anuncios en sus páginas tendrán un coste que va de los 125 euros hasta los 2.000, en función del espacio y ubicación requerido.



Hasta el 28 de julio

Los interesados en poner publicidad en el libro podrán presentar su solicitud en el registro del Concello antes del 28 de este mes.



Programación

Por el momento, la única actuación confirmada de las fiestas es el concierto de Tanxugueiras el día 30, que será gratuito. Ese día será la entrega de premio del Certame Literario, al que se presentaron 99 obras.