Club fluvial de Baamonde: Espazo de ocio estival para gozar todo o ano

O club fluvial nacía en 1975 e dende entón fóronse facendo melloras (este ano sumáronse máis mesas, ata ter unhas 25) e foise ampliando ata os 15.000 metros cadrados, grazas a cesións veciñais de terreos.

O Centro Recreativo, Cultural e Deportivo (

Pedra, madeira e auga harmonizan no club fluvial de Baamonde, un remanso de paz onde só o renxer das follas secas baixo os pés e o bruar da auga que cae con forza no caneiro rachan o silencio cómplice mentres as raiolas do sol de outono arrincan chiscos entre as polas, sobre a auga. Quen dixo que os clubs fluviais só son para o verán?

En Baamonde, as augas do río Parga bañan un espazo de lecer onde os artistas locais teñen a súa pegada e cada pedra, cada árbore autóctona, conta unha historia. Só hai que pararse a escoitalas. A estrada que leva a Bóveda parte en dous o espazo. A un lado, a praia fluvial e a área recreativa, os bancos e as mesas de pedra, as barbacoas, os aseos, o parque infantil... e ese vello muíño que segue a soñar con recuperar algo do bulicio de antano recorverténdose en centro etnográfico sobre o pan. Ao outro, a alameda e o campo de fútbol... burbulla.

A algarabía dos partidos, dos scouts, dos bañistas estivais —se a pandemia o permite— muda o resto do ano en tranquilidade nun espazo ao que é doado chegar camiñando dende o núcleo urbano. Por el pasan os peregrinos que escollen a variante do Camiño Norte, tamén os camiñantes da Ruta dos Caneiros. Cada quen ten o seu momento, a súa razón, para ir.