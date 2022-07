O espazo está ao alcance de todos en Muras

"Vouvos invitar a facer unha viaxe espacial. Esta carpa é a nave espacial Viveiró e imos percorrer o espazo". Foi a introdución que fixo á súa charla Paulino Gasalla, coordinador da sección de astronomía da Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), nunha nova xornada de observación astronómica, esta vez dirixida a familias, en Muras, un dos tres lugares de Galicia co selo de Destino Turístico Starlight, xunto con Trevinca e o parque nacional das Illas Atlánticas.

E dito e feito. Ao longo de case catro horas, os alí presentes puideron saír da Terra, percorrer o sistema solar, pasear pola Vía Láctea e viaxar ata outras galaxias. Porque o obxectivo desta actividade era "falar de astronomía, representar astronomía e ver astronomía", tal e como indicou Gasalla, ao que apostilou: "Ides alucinar".

Non se equivocou. Ao igual que tampouco erraron o Concello murés, a SGHN e a Asociación de Fotografía de Ferrolterra, promotores desta xornada, ao poñerlle nome á convocatoria. Os incribles ceos de Muras dá todas as pistas e bota a voar a imaxinación, que nunca alcanzará a crear unha imaxe mental que chegue a reproducir a realidade do que se pode ver polas noites no Viveiró, epicentro esta fin de semana da observación de estrelas en familia.

Con toda esa ilusión e a expectativa que se crean con todas as primeiras veces acudiron moitas das máis de cen persoas que se deron cita nesta actividade, que xa se realiza desde hai uns anos, cando Muras recibiu, en 2019, o recoñecemento Starlight e o Concello viu nesta distinción unha maneira de facer máis visible este municipio chairego.

Entre os debutantes estaba un grupo vilalbés, formado por tres familias con nenos pequenos, que por fin puideron achegarse este ano ata O Viveiró para desfrutar da experiencia.

"Ya había visto otros años que lo organizaban y vinieron amigos y les gustó la experiencia con los niños", afirmou Marianna, que foi quen propuxo ao resto do grupo ir pasar a noite mirando estrelas.

A súa compañeira María recoñecía que xa «tiña ganas» de ir desde hai tempo, "pero é disto que non atopas o momento". Porén, xa metidos no asunto, non podían estar máis contentos. Sobre todo os nenos, que estaban "á expectativa" desde había días.

Nenos xogando con esferas planetarias e un pequeno sistema solar. M.ROCA

Por parte da terceira familia vilalbesa, Paula explicou que lles sorprendeu ver "tanta xente de acampada" —a propia actividade inclúe a posibilidade— e, aínda que eles optaron por voltar durmir á casa, tiñan a certeza, xa antes de comezar a charla de Gasalla, de que ía ser "unha experiencia chula".

"Hai anos estiven nun sitio similar en Ávila e foi impresionante. O ceo é completamente distinto ao que ves normalmente", asegurou Paula.

Tamén con moi boas expectativas viaxou desde Cabanas outra familia con dous nenos, que na súa primeira vez nesta observación astronómica quixeron facer o pack completo, con acampada incluída.

"Vimos el cartel en un grupo de WhatsApp de amigos y nos pareció algo muy bonito para los niños. Nos gustó que fuera una actividad de acampada libre unida con la ciencia, es una buena forma de que los niños vengan, vayan escuchando lo que nos cuentan y acercarles así a este tipo de cosas", comentou a nai.

Destacou tamén todo o discurso de Paulino Gasalla e que "este tipo de actividades es el que hay que fomentar, para familias y que aporten conocimiento. Además es gratuita, ¿qué más se puede pedir?".

ACTIVIDADES. Aínda que a actividade principal era a observación do ceo, o certo é que esta xornada é tamén un punto de intercambio de coñecemento, teorías e, sobre todo, dúbidas. Se existen outros universos, que é un burato negro —unha bóla de papel de aluminio serviulle a Paulino Gasalla para explicalo—, a nosa percepción da dimensión do tempo ou cando se apagará o sol foron algúns dos temas que saíron á palestra, aínda que non todos tiveron resposta. Para o caso do fin do noso astro, Gasalla animou aos nenos a converterse «en grandes enxeñeiros espaciais para facer naves».

A súa intervención deu paso despois a unha representación teatral, Astrolabios, a cargo do grupo Tarabela Creativa, que invitou aos máis pequenos a responder preguntas sobre o universo e a coñecer a visión do mesmo por parte doutras culturas a través de fábulas e historias narradas por unha astronauta da Nasa.

Photocall espacial con Tarabela Creativa. M.ROCA

Os nenos participaron encantados e a súa implicación tivo incluso recompensa, pois un deles foi o encargado de facer despegar o foguete espacial do Viveiró e o resto puido figurar co traxe de astronauta gracias a un photocall.

Co anoitecer xa completo, chegaba o momento esperado por todos. O de alzar os ollos cara arriba e gozar da inmensidade do universo. "Nunca vin un ceo así", acertou a dicir un dos asistentes unha vez que se apagou toda a iluminación da zona e se fixo aínda máis visible a Vía Láctea, que se apreciaba cunha nitidez que abrumaba.

O coordinador da sección de astronomía da SGHN volveu tomar a palabra e, axudado por un punteiro láser, foi explicando cómo atopar a estrela polar —que, contrariamente ao que se pensa, non é a máis brillante no firmamento— ou constelacións como a Osa Maior e a Menor, Casiopea, Virgo, Saxitario ou o coñecido como triángulo de verán, que forman as estrelas Deneb, Altair e Vega, das constelacións Cisne, Aguia e Lira, entre outros datos.

Tamén se puido observar o ceo con prismáticos e uns telescopios profesionais, aínda que moitos preguntaron "de verdade?" ao mirar, ver Saturno cos seus aneis e o seu satélite Titán.

Outro dos grandes atractivos da noite foi a instantánea astronómica e de light-painting da man do fotógrafo Marcos López, que deixou abraiado a máis dun dos presentes. Tal e como fai sempre o ceo de Muras.