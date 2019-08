Espacios virtuales en un click

Descubrir espacios a golpe de un click. Eso es lo que ha conseguido la empresa Compass Topografía y Arquitectura con un total de diez edificios emblemáticos de As Pontes que, a partir de las próximas semanas, se podrán visitar virtualmente a través de la página del Concello y desde la pantalla de un ordenador, móvil o tablet. Sin necesidad de moverse de casa.

"Hace un par de años surgió la oportunidad de hacer una inversión importante en un equipo innovador desarrollado por Google", explican Javier Guerreiro y Lisardo Cáceres, las cabezas visibles de esta empresa local.

En su afán por crecer e innovar adquirieron una cámara 3D de Matterport que les abrió un nuevo mundo de posibilidades. "Hablamos con el alcalde, Valentín González Formoso, y con la concejala de industria, Montserrat García, para ofrecerles este novedoso servicio del que no había precedentes en ningún Ayuntamiento", explican los jóvenes empresarios, confirmando que desde el principio el Concello mostró un gran interés, lo que ha permitido "virtualizar los espacios".

Y es que esa es una de las principales virtudes de este proyecto, hoy ya una realidad. "Cualquiera puede acceder a un espacio público y realizar una visita virtual por él. Y, además, con una calidad muy alta, ya que las fotografías son en 4k", indican Javier y Lisardo.

Y no solo lo podrán hacer con sus propios ojos, sino que además esta herramienta permite que los usuarios puedan utilizar gafas de realidad virtual para que tengan la sensación de estar dentro de ese inmueble.

Además, aporta información extra. Por ejemplo, el auditorio Alovi, que es uno de los primeros inmuebles que ha abierto sus puertas tridimensionalmente al público -junto a la EcoEscola de As Campeiras-, ofrece información histórica sobre su construcción, además de datos de contacto o interés, así como las películas que están en cartelera o el programa de actividades culturales del cine pontés.

"Es muy interactivo para el público y la información se puede ir actualizando constantemente", indican desde Compass, haciendo hincapié en que para ellos "la aplicación técnica es todavía mucho más interesante" que lo meramente visual.

"Tener el plano tridimensional de cualquier edificio municipal ayuda a la hora de hacer estudios de seguridad o emergencias, además de que puede aportar información estructural en caso de que el edificio requiera una reforma, por ejemplo", explican Javier y Lisardo, ahondando en que este tipo de planimetría -asociada al sistema Building Information Model (BIM), que permite realizar una réplica virtual y tridimensional del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida- será obligatorio a partir de 2020 en todos los edificio públicos.

"Los objetos pasan a tener mucha información. Un plano de una mesa no dice nada, pero uno tridimensional te puede decir qué grosor tiene, cuánto tiempo hace que se construyó, cuáles son sus características, qué materiales se utilizaron para su construcción...", describen desde Compass, invitando a todo aquel que lo desee a probar la experiencia de sumergirse en un nuevo mundo 3D.

Una aventura que correrá a cargo del Concello de As Pontes, quien será el que poco a poco vaya abriendo los distintos espacios en su página web. Desde el cine Alovi a la EcoEscola -que ya se pueden visitar-, pasando por el edificio de usos múltiples José Ferro, la piscina o el pabellón municipal, el mercado, el Hexágono, el edificio de servicio administrativos, la Casa Dopeso o el CAP, donde están ubicados la Policía Local o Protección Civil.

Historia: Una empresa que se forjó al otro lado del charco

El topógrafo, Javier Guerreiro, y el arquitecto, Lisandr Cáceres, se dedicaban a área profesionales diferentes. Tras dejar sus respectivos trabajos, iniciaron un proyecto en común al otro lado del charco, en Machu Pichu. Fue a su vuelta de Perú cuando decidideron crear Compass, una firma que fundaron en enero de 2013 en su pueblo natal, As Pontes, y que mantiene un crecimiento constante desde sus inicios.

Sectores

Además de estar centrados en la arquitectura y la topografía, Compass ofrece servicios de fotogrametría o termografía, y cuenta con dispositivos de última generación como el láser escáncer o el georadar. También vende material de topografía y construcción.

Proyectos

La firma, que opera desde As Pontes en una oficina que Lisardo y Javier comparten con otros emprendedores -ellos forman el equipo técnico, aunque también tienen colaboradores-, ha participado en numerosos proyectos. Ha escaneado túneles del AVE en la línea Ourense-Zamora o en el Convento Santa Clara, en Santiago. Además de digitializar mediante fotogrametría la fachada de varios edificios y proyectar la reforma de la EcoEscola de As Pontes. Ha colaborado así mismo en varias iniciativas con Endesa, desde vuelos de dron, pasando por generación de modelos 3D o segregación de terrenos mineros.