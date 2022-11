Las escuelas de O Castro, Saavedra y Donalbai serán viviendas sociales

El Concello de Begonte reforma las antiguas escuelas de tres parroquias del municipio, Saavedra, Donalbai y O Castro, que no se usan como centro sociocultural para crear un parque de viviendas de alquiler social con capacidad para acoger a cinco familias. Primarán, para optar a las mismas, las personas en situación vulnerable o gente de fuera del municipio.

De las cinco, ya está acabada la que se ubica en la parroquia de Saavedra. Cuenta con 70 metros cuadrados en los que se emplazan una cocina, un cuarto de baño, un salón y dos dormitorios. Cubre así todas las necesidades de habitabilidad y está ya dotada de mobiliario, preparada así para el alquiler.

En las otras cuatro viviendas, las que se habilitarán en las parroquias de Donalbai y de O Castro, están los proyectos de adecuación en marcha. Las dos de Donalbai solo necesitan arreglos y el mobiliario pertinente, mientras que en O Castro se hará obra social y se dotarán ambas viviendas con mobiliario.

Cocina de la vivienda de Saavedra. EP

Para las operaciones cuentan con la ayuda de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda de la Xunta de Galicia, y para el mobiliario con la del GDR Terra Chá y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). En Donalbai, el coste del mobiliario es de 40.000 euros, mientras que en O Castro se emplean 120.000 euros, de los cuales la Xunta cubre el 50% del importe.

Las viviendas irán dirigidas preferentemente, "a personas vulnerables ou en situacións de risco, e despois a xente de fóra do concello que queira vir vivir ao rural begontés", explica el alcalde, José Ulla.

"A premisa desta iniciativa é poder ofrecer unha boa calidade de vida aos nosos veciños e veciñas que o necesiten", apunta el regidor municipal, que habla del proyecto como una oportunidad también para que la gente viva en el rural.

Proyectos

La bolsa de casas privadas ya está muy avanzada

La bolsa de casas privadas promovida por el Concello de Begonte está "en marcha e case rematada", explica su alcalde José Ulla sobre una iniciativa para que los particulares que estén interesados en vender o comprar casas en el concello begontés tengan un portal donde sea muy fácil encontrar u ofertar una vivienda. "A pesar de que aínda non está rematado xa funciona e xa se tramitaron tanto vendas como compras, sendo por agora un éxito", explica el regidor, contento de que la plataforma ya esté dando sus frutos aún sin estar acabada.



Cuestión de meses

José Ulla prevé que la bolsa esté finalizada y "ao 100%" en un período de dos o tres meses, "a finais de ano ou como moi tarde, no inicio do que vén, xa que avanza todo rápido", concretó.



Ayuda a nuevos vecinos

El Concello tiene además activa una ayuda de 3.000 euros para personas que vayan a vivir al municipio y rehabiliten o construyan en el mismo, favoreciendo así las llegadas de nuevos vecinos que, como dice el regidor begontés, "non son raras".