La escuela infantil de Castro ofrecerá siete plazas más ante la demanda existente

El alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, ha avanzado que el Concello trabaja para ampliar en siete plazas más, sumadas a las 40 ya existentes, la oferta de la escuela infantil municipal de Castro de Ribeiras de Lea, para tratar así de dar respuesta a la alta demanda existente en el centro.

"Vemos a necesidade de ampliala porque cada vez hai máis nenos e agora, ao ser un servizo gratuíto, tamén supuxo que aumentase o interese por el", precisa el regidor, que detalla que siete es el máximo de plazas que pueden incrementar sin hacer una ampliación de las propias instalaciones, una opción que tampoco ve factible por la falta de espacio para acometer esta actuación.

"O ano pasado foi un dos anos nos que máis nenos naceron no noso municipio, houbo 29 nacementos", concreta el regidor municipal, añadiendo que la escuela infantil es un servicio "moi necesario, xa que facilita a conciliación" y que por ello el Concello está haciendo un "esforzo grande" para mantenerlo operativo en las mejores condiciones.

Balado precisa además que acaban de conseguir adjudicar el contrato del servicio de gestión del centro, un proceso que no ha sido fácil y que han tenido que convocar varias veces, al no presentar oferta ninguna firma. "A empresa que está decidiu non seguir e sacamos varias veces a licitación sen éxito. Non houbo ofertas debido á situación de incertidume, pola estabilización dos salarios e porque a marxe de beneficios é moi escasa", detalla el alcalde, que explica que incrementaron el importe de licitación cada vez.

Finalmente, en esta nueva convocatoria se ha presentado una firma interesada, Silma 97 SL, que cumple todos los requisitos recogidos en las bases. Se le ha adjudicado la prestación por 215.919,49 euros al año, con un valor estimado total del contrato de 647.758,47 euros, ya que este abarca dos años con la posibilidad de uno más de prórroga.

La empresa adjudicataria asumirá la gestión de las instalaciones -operativas de lunes a viernes en horario de 7.30 a 20.00 horas- en unas semanas y subrogará a la actual plantilla, compuesta por ocho personas.

"As administracións teñen que dotar de medios aos concellos para poder manter este tipo de oferta, porque son uns servizos moi necesarios e que demandan as familias, xa que favorecen a conciliación", defiende Balado, que alude también a otro servicio para conciliar con gran acogida, el programa madrugadores.

Madrugadores, un éxito con más de 50 usuarios

El alcalde de Castro de Rei destaca también la alta demanda que tiene el programa madrugadores, que se ofrece de forma gratuita a las familias tanto en el Ceip Ramón Falcón como el Veleiro Docampo y que suma 55 usuarios.

"É un servizo extraordinario, que lle dá tranquilidade ás familias", asegura Balado, que explica que está funcionando desde la 8.00 horas e incluso hai familias que dejan antes a los niños, por lo que estudiarán ampliar el horario de cara al próximo curso.