Escudo e bandeira oficiais

"De azur (azul), o castelo de ouro (amarelo) surmontado de dous lises do mesmo e postas nos flancos do xefe. Ao timbre, a coroa real pechada". É a descrición oficial do novo escudo do Concello de Abadín, unhas representacións e cores que se adaptan tamén na nova bandeira: "O pano azul e ao centro o castelo de amarelo acompañado de dous lises do mesmo, unha á hasta e outro ao batente".

A Xunta publicaba no DOG do día 20 a aprobación do escudo e da bandeira, que xa recibiran o visto bo do Consello da Xunta e da Comisión de Heráldica, un órgano consultivo adscrito á Consellería de Presidencia, dende a que recordan que os municipios e as demais entidades locais de Galicia poden adoptar escudos heráldicos e bandeiras propios e privativos, modificar os xa existentes ou rehabilitar os que historicamente se empregasen, baseándose sempre en feitos históricos ou xeográficos característicos e peculiares do seu territorio e conforme ás normativas de heráldica.

En Abadín tiñan un escudo de uso histórico, que agora se redefine, mantendo a súa esencia pero corrixindo un erro na representación. O que desaparece incluía "a imaxe dun castelo flaqueado de dous lises", cuxa orixe estaría no selo municipal usado como mínimo dende mediados do XIX. Así consta nunha certificación municipal de 1876, onde se recolle que "o castelo colocado no seu centro e os seus ramos (sic) laterais non son outra cousa que o recordo dun de tantos triunfos obtidos polos reis españois contra os invasores inimigos na antiga idade media (sic), poñendo de manifesto o feito de colocar na cima daquel a coroa dos nosos citados reis".

A Comisión de Heráldica propón a súa "plena aceptación" dado este uso histórico, pero advirte sobre o "desenvolvemento horizontal desta composición –válido para unha representación sixilar ovalada ou circular– non resulta de ningún xeito conveniente para o campo dun escudo de forma cuadrilonga". Isto levou a que se fixese unha adaptación non válida: "Consagrouse a imaxe do castelo heráldico cunha dobre curvatura que resulta de todo impropia, pois altera o trazado convencional desta figura tan difundida nas armerías hispanas".

"Para evitar esta grave distorsión formal, proponse substituír a antedita disposición –o castelo flanqueado por dous lises– por unha fórmula máis adecuada ao caso presente: o castelo surmontado nos flancos do xefe dos devanditos lises", propoñen, ao tempo que precisan que "nada cabe obxectar" ao respecto dos "esmaltes" usados ata a actualidade, xa que "resultan adecuados á composición".