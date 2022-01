Elvira Cereijo: "A escritura foi unha gran vía de desafogo cando padecín cancro e perdín a miña nai"

Percorreu os camiños, paraxes e cada rincón da súa querida terra e cos sentimentos que afloraron destas visitas a begontesa Elvira Cereijo configurou os versos do último poemario que vén de presentar.

Vén de lanzar o poemario ‘Anaquiños de Begonte’, un libro editado na totalidade por vostede, con textos e imaxes propias. Foi difícil escoller dezanove recunchos?

En absoluto, dado que o concello conta con dezanove parroquias dediqueime a buscar como punto de referencia as igrexas e camposantos, así como outros puntos de interese turístico e cultural que temos como son as zonas fluviais, o belén ou a obra do recentemente finado Víctor Corral. De cada recuncho coloquei algunha imaxe e algunhas verbas. Foi moi gratificante.

Para escribir cada peza fíxoo desde o propio lugar ou inspírase mellor desde a casa?

A miúdo a idea agroma no lugar perfeccionándose e desenvolvéndose logo na casa.

Cal é o seu anaquiño de Begonte favorito?

Un dos meus anaquiños favoritos é unha pena gallada que está sita no monte de Gaibor e polo que entendo fai de marco de catro aldeas. Alí respírase moita paz e vense increíbles postas de sol.

Onde poden os lectores adquirir os exemplares?

Nalgunhas librerías da contorna como Arbelos, en Rábade, ou contactando comigo directamente. Teño que decir que isto é unha afección sen ánimo de lucro, a ganancia baséase na satisfacción de escribir e dar forma a un libro. Non obstante , se se recupera algo do gastado sempre é de agradecer.

"Un dos meus anacos favoritos de Begonte é unha pena gallada que está no monte de Gaibor e fai de marco de catro aldeas»

Todas as súas obras concíbense a modo de homenaxe: a seus avós, a súa nai, e agora a Begonte.

Si, efectivamente, busco unha motivación para expresar o mellor de min, cada vez que releo un poema transpórtame ao que sentía nese momento. No caso dos avós porque sempre sentín grande agarimo e admiración por eles. Escribindo sobre a morte de miña nai saquei moita dor de dentro e sentinme mais lixeira para afrontar a miña enfermidade. En ‘Anaquiños de Begonte’ escribo xa dende a serenidade, dende a reflexión... é como ir dar un tranquilo paseo.

En 2019 publicou o seu primeiro poemario, ‘No tempo da cinza’. Que a animou a lanzarse á escritura?

Cando collín a baixa laboral polo cancro e vin que sería para longo tempo decidín buscarlle a parte boa á adversidade. Durante moitos anos conciliando a casa co traballo o de facer un libro era unha utopía... pero despois de recuperarme do susto inicial do diagnóstico dixen : «Ah, pois agora si que vai o libro!» E sentínme profundamente ilusionada.

Por que se decantou pola poesía?

Sempre fun afeccionada a combinar sentimentos e letras, aínda conservo algunhas que escribín na adolescencia.

"Nas obras busco unha motivación para expresar o mellor de min. Ao relelas transpórtanme ao que sentía nese intre»

É paixón herdada ou vocación?

Non me consta de ningún ancestro, nin pais, nin avós, nin parentes que eu saiba... Non sei de onde me vén. O que sei é que na miña filla si se manifestou o amor polos libros.

O ano pasado foi un ano moi frutífero, pois sacou ao mercado tres poemarios. Nun deles, titulado ‘Avelaíñas’, fala da súa experiencia co cancro. Refuxiarse na poesía serviulle como terapia?

Si, moito. ‘Avelaíñas’ reflicte un ano duro no que despedín a miña nai, pasei un proceso oncolóxico e entramos na pandemia. A escritura foi unha gran vía de escape e desafogo. Ademais coa mente ocupada (sempre que se poida) fuxes de pensamentos negativos e consecuentemente axudas ao organismo a recuperarse antes e levar mellor os efectos do tratamento. Para min foi de gran valor ter esta afección, entre outras.Aparte, claro está, do grande apoio da miña xente.

Publicou un libro con Antón Cando titulado ‘Dous paporrubios parlando’. De que falan estes dous paxaros?

O paporroibo é un paxaro moi noso e moi entrañable, o paxaro dos contos. Neste libro Antón e eu pasamos a ser dúas aves falangueiras. Un fala e o outro responde, sempre en versos acrósticos (coas iniciais de cada verso conformamos os nosos nomes). Falan un pouco de todo, de aquí e de acolá... vivencias, ideas, inquedanzas, personaxes, recordos...o que ía xurdindo. Eu co meu galego da Terra Chá e él co seu galego da franxa oriental. É un libro que me parece moi especial e novidoso pola súa singular estrutura e pola diversidade da linguaxe.

"Teño unha gata cun sexto sentido, cando eu estaba enferma viña deitarse enriba do meu peito"

Que adoita facer no tempo libre?



Gústame facer punto de cruz, camiñar, correr, escribir... Un pouco de todo.



Cando era nena cal era o seu conto preferido?



O meu favorito era ‘Mulleriñas’, de Louisa May Alcott.



Podería escoller un libro que a marcase por algo?



Podería ser ‘O médico’, de Noah Gordon.



Díganos un sitio para refuxiarse en Begonte.



Sen dúbida, a área recreativa e fluvial de Baamonde.



Un desexo para este 2022 que estreamos.



Pediría moita paz para todos e cada un.



Ten algún compañeiro peludo que a acompañe?



Teño unha gata cun sexto sentido. Chámase Mica e digo que ten un sexto sentido porque detectaba onde estaba eu maliña. Polo medio da noite, un par de veces , viña deitarse enriba do meu peito e dende que curei deixou de facelo. Agora xa durme do tirón. É unha escritora moi prolífera, con catro obras en apenas tres anos. Ten algún outro proxecto entre mans?



Ideas non faltan, algo máis sairá, seguro.