Escolares da Pastoriza escollen El Progreso para celebrar a Semana da Prensa

Escolares do Ceip de Bretoña da Pastoriza, que dirixe Pablo Fernández Araújo, escolleron o diario El Progreso para a celebración de diversas actividades co gallo da Semana da Prensa.

Os alumnos do centro puideron converterse en xornalistas por uns días repasando algunhas das novas publicadas no xornal, o que culminou coa creación dun gran mural nas instalacións da escola. As tarefas, nas que participaron alumnos de infantil e primaria, foron "moi amenas e fixeron que os nenos disfrutaran moito", segundo afirma a mestra do Ceip Antía Salgado.