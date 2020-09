Una escolar en cuarentena fue a clase en Cospeito, pero no llegó a entrar al centro

Una alumna del CPI Virxe do Monte de Cospeito, que tenía que guardar cuarentena preventiva en su domicilio por haber estado en contacto con un posible positivo, acudió al centro para asistir a clase, pero su presencia fue detectada con rapidez y ya no llegó a acceder al edificio escolar, esperando en la zona exterior a que sus padres la recogieran.

Desde el centro atribuyen lo sucedido a un simple malentendido, que pudo solventarse sin incidencias. Explican que la menor no acudió en el bus escolar, sino en un vehículo particular y que, una vez localizada, se prefirió no hacer uso del espacio covid que el protocolo obliga a tener en los colegios y se optó porque la menor, acompañada de dos miembros del equipo covid del centro, esperase en el exterior a que fuesen a buscarla para volver a casa.

Desde el colegio explicaron que están coordinados con el responsable de covid del centro de salud, quien de cara al inicio del curso les informó de aquellos escolares que debían hacer cuarentena. De ahí que la irregularidad fuese detectada nada más llegar.

La menor, según precisan fuentes consultadas, tenía que guardar cuarentena preventiva, pero tanto ella como sus padres se hicieron la pruebas y dieron negativo, y quizás por eso interpretaron erróneamente que ya podía ir a la escuela.

La Guardia Civil fue alertada del incidente y se acercó hasta el centro para mediar en la situación y colaborar en la localización de la familia de la menor. Este viernes se estudiaba si se tramitaba la denuncia por esta imprudencia y se proponía a los padres para sanción o no, teniendo en cuenta las circunstancias que rodeaban lo sucedido.