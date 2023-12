Escola de Nete: recordos que seguen nacendo

Localización

Para chegar dende Vilalba, hai que ir pola LU-541 ata o cruce da Parrocha, para seguir pola antigua estrada. A uns 200 metros, hai un cruce no que hai que coller á esquerda e seguir recto ata case chegar á igrexa. Antes do adro, á esquerda, hai unha pista que leva á escola.

Local social

A asociación de veciños de Nete, impulsada por Manuel Taboada ‘Carral’ hai 27 anos, propiciou a recuperación do inmoble con varias axudas de distintas administracións.

Actividades

Acolle clases de acordeón, bailes de salón, baile tradicional, batucada, bolillos, canto e percusión, gaita, gancho, pandeireta, vida en equilibrio, ximnasia de mantemento, arte floral, cestería, restauración de mobles, tapicería, manualidades, cociña, poda e xardinería.

Hai momentos que se quedan gravados para sempre na memoria. Na de Gelucha Rivas hai un moi especial, o seu primeiro día de escola con seis anos. Seguro que naquel momento a súa imaxinación non era capaz de visualizar o que se viviría varias décadas despois nese lugar, que segue cheo de vida pese a deixar atrás a súa faceta puramente educativa.

Clases de percusión na escola de Nete. M.ROCA

A escola unitaria da parroquia vilalbesa de Nete abriu as súas portas na década dos 60 e acolleu a ducias de pequenos ata polo menos un cuarto de século despois. "Aquí viñeron moitas xeracións. Chegamos a ser 64 nenos na clase", recorda Gelucha, que fala con paixón da súa parroquia natal, na que agora é a presidenta da asociación de veciños.

Esta entidade é, precisamente, a que devolveu á vida o inmoble despois de pechar as aulas. "Nunca pensei cando estiven na escola que volvería estar aquí e que ía haber tanta vida, que ía ser parte da nosa vida diaria", reflexiona sobre uns devires da vida que acaban empuxando a un cara o lugar do que é.

Ese no que os mellores recordos se forman cando un é neno e mozo, compartíndoos con iguais. "Eramos moi unidos, pasábamolo mo ben", rescata da memoria Gelucha, ao tempo que fala do xardín que había diante da escola, ao que "cada semana tocáballe a un grupiño coidalo", das bidueiras que facían de portería para xogar nenos e nenas ao fútbol ou cando tocaba excursión ao rego do Cango, onde colgaban globos das árbores.

Co tempo, as leccións, os recreos e as ensinanzas desapareceron e, tras un tempo de letargo, a formación volveu meterse entre as catro paredes desta escola, pero desde un punto de vista cultural e social.

Rego do Cango, en Nete. M.ROCA

Así, tras varias obras para acondicionar o edificio, a asociación veciñal promove ao longo do ano múltiples actividades para máis de cen persoas, de todas as idades —desde nenos a maiores de 70 anos—, mulleres e homes, e non só de Nete. "As cousas que propoñemos son para quen queira vir", asegura Gelucha, que recoñece sentir "unha satisfacción moi grande" pola acollida que teñen. "Vexo a escola desde a miña casa e mirala e ver que ten luz arriba e abaixo faime moi feliz", conclúe.