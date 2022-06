A Escola de Movemento participa no Mundial de Danza con catro coreografías

Faivos ilusión ir ao Mundial de Danza?. A resposta é unánime e inequívoca; "Siiiiiiii!!!". E por se quedaba algunha dúbida, aínda hai quen precisa: "Demasiada". E por que? "Porque podemos gañar un trofeo". E se non gañan? Pois non pasaría nada, porque as alumnas da Escola de Movemento de Vilalba teñen claro que o importante, aínda que sempre sexa agradable conseguir unha medalla, é participar e aproveitar a experiencia.

"Lo importante es divertirse", confirma unha delas. "Pasámolo ben bailando", apunta outra. "Vivimos experiencias todos xuntos", deixan claro as pequenas bailarinas que últiman na aula do auditorio os ensaios de cara á competición internacional que se celebrará do 24 de xuño ao 2 de xullo en San Sebastián.

Bailando Terra no clasificatorio de Burgos. ESCOLA DE MOVEMENTO

Porque ademais do feito de poder facer aquilo que lles gusta, que non é outra cousa que "bailar", participar nos clasificatorios e, se o resultado é bo, nos mundiais, tamén as leva a "viaxar", a "ver cousas novas", a "visitar sitios para saber como son" e a coñecer os integrantes das outras delegacións, chegados dende distintas partes do mundo.

E como vos entendedes? A resposta é clara: "Bailando". E se non, sempre se pode recorrer aos "xestos", aos "xogos", ao "tradutor de Google" ou á tradutora oficial, que non é outra que Noelia Blanco, a coordinadora da Escola de Movemento.

I Am, no clasificatorio. ESCOLA DE MOVEMENTO

A querenza das danzantes pola experiencia é tanta que ata gozan daquilo que para a maioría sería un tanto tedioso, "ir no autobús con todos". E aí, nesas horas de traxecto de ida e de volta, é onde substitúen pasos por notas e "cantamos".

Logo dun tempo con actividade mínima pola pandemia e de participar neste tipo de eventos só de xeito virtual, a competición retomouse presencialmente neste 2022, algo que xa lles tardaba ás bailarinas e bailaríns da escola vilalbesa, que asinaron unha das súas mellores actuacións dende que participan nas competicións internacionais no clasificatorio de Burgos, celebrado en marzo.

Bailando A Roda da Vida no clasificatorio. ESCOLA DE MOVEMENTO

Alí, a delegación de Movemento, composta por 90 danzantes, puxo en escena un total de 24 coreografías, das que nin máis nin menos que a metade lograron clasificarse para o Mundial. "Non contabamos para nada con iso", apunta Noelia, que fai un balance moi positivo da participación en Burgos, ademais de alabar a boa actitude das bailarinas ante esta e calquera outra competición, sexa cal sexa o resultado final.

"Son moi positivas, disfrútano moito e sempre saen pensando que o fixeron ben, pero non se decepcionan nin se enfadan se o resultado non é bo, tómano moi ben", destaca a coordinadora do centro.

A Escola de Movemento retornou do clasificatorio con ouros para Soy Yo (I Am), A Roda da Vida, Terra, Pousa Pousa –levou tamén un premio especial ao mellor vestuario de danzas folklóricas–, Maxia e Don't Go Yet. Ademais, Bohemiam Rhapsody e Inside Out fixéronse con sendas pratas e foron bronce Gerónimo, Mickey e Minnie e Crazy Fog.

Maxia, no clasificatorio de Burgos. ESCOLA DE MOVEMENTO

De todas as coreografías que acadaron o pase ao Mundial, finalmente serán catro, defendidas por un total de 40 danzantes con idades comprendidas entre os sete e os 13 anos, as que viaxen a San Sebastián –o resto non pode ser, ante a imposibilidade dalgunhas das integrantes dos conxuntos de acudir á cita mundialista–. Participarán nas categorías Mini e Children, que serán das primeiras en dirimirse na competición, entre os días 24 e 28 de xuño.

Estades nerviosas? Aquí xa non hai unanimidade. Soan os "si" e os "non" por igual, algún que outro razoado: "Agora non, pero despois...", "cando bailemos...".

Noelia Blanco: "Para os nenos a competición ben levaba é o mellor que pode haber, porque aprenden a xestionar as emocións, os que son tímidos supéranse, transfórmanse, e iso seralles moi útil para a súa vida"

E precisamente aprender a xestionar eses nervios, así coma os éxitos e os fracasos, é unha das achegas que lles supón esta experiencia, máis alá da propia danza. "Para os nenos a competición ben levaba é o mellor que pode haber, porque aprenden a xestionar as emocións, os que son tímidos supéranse, transfórmanse, e iso seralles moi útil para a súa vida, porque o poden aplicar noutros ámbitos", resume Noelia, que incide en que "a nivel persoal, son todos vantaxes".

Porque estas probas tamén supoñen un punto de intercambio e de enriquecemento: "Para elas sempre é ilusionante e ademais hai moi bo ambiente, sempre veñen con algunha amiga nova, a verdade é que botaban de menos ese contacto e a convivencia", conclúe Noelia sobre unha competición na que terán en fronte a rivais de distintas partes do mundo.

I Am. ESCOLA DE MOVEMENTO

Así, I Am, que participa na categoría Mini e na modalidade de lírico, medirase a conxuntos de Inglaterra, Israel, México, Escocia, Austria, Israel e Bulgaria. E farao cunha carta de presentación envexable, pois no clasificatorio foi a presentación que acadou a maior puntuación de toda a categoría, o que lle reportou numerosas felicitacións e un pase especial á gala final, onde se representan as mellores coreografías. Tamén en Mini, pero na modalidade de acro dance, competirá Maxia, fronte a Canadá, Ucraína, Xibraltar, Inglaterra e Portugal.

Maxia. ESCOLA DE MOVEMENTO

As vilalbesas defenderán Terra en Mini e national dance, fronte a equipos de Inglaterra, Bulgaria, Polonia, Austria, Portugal e Finlandia, mentres que A Roda da Vida, na mesma modalidade pero en categoría Children, terá de compañeiras a Portugal, Inglaterra, Alemania, Holanda, Islandia, Irlanda, EE.UU. e Sudáfrica.

Terra. ESCOLA DE MOVEMENTO

E isto son só os países que participan presencialmente –acoden de toda Europa, mesmo de Ucraína grazas a un crowdfunding, agás Rusia, e de Arxentina, Brasil, Canadá, EE.UU., México e Suráfrica– aos que lles hai que sumar os que o farán online –todos os países asiáticos e o resto dos de África–, posibilidade que se mantivo este ano para facilitar a participación de todas as delegacións que o desexasen, aínda que non puidesen desprazarse.

A Roda da Vida. ESCOLA DE MOVEMENTO

Dezaseis anos de vida da Escola de Movemento de Vilalba

A Escola de Movemento de Vilalba nacía hai 16 anos e neste tempo foron moitos os alumnos que foron indo e vindo por ela, máis aínda quedan algunhas das pioneiras, coma Raquel Díaz –tiña oito anos cando empezou e agora ten 24–, que agora é docente na propia escola, ou as xemelgas Ana e María Purriños Paz, que se iniciaban con sete anos e na actualidade, con 23, compaxinan os ensaios cos seus estudos universitarios en Vigo.



Clases

Hai clases de luns a sábado, segundo as especialidades. Os luns de hip hop, os martes e os xoves de acro dance, os mércores e os sábados de movemento, os venres de national dance e os sábados de ballet. As sesións organízanse segundo as idades, con sete grupos de movemento, seis de acro, catro de national, dous de ballet e dous de hip hop.



Docentes

A escola conta con seis docentes. Ademais de Noelia (movemento e national), están Lucía Díaz (hip hop), Carla Mosteiro (ballet), Jonathan Pernas (acro dance), Raquel Díaz (pequenas) e Uxía Lamas (apoio e necesidades educativas).



120

É a matrícula da Escola de Movemento este curso, no que aínda se nota a pandemia. O seu récord de participación foi de 170 alumnos.