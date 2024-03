A Escola de Movemento clasifica 16 coreografías para o Mundial de Danza

A Escola de Movemento de Vilalba pechou a súa participación no clasificatorio para a Dance World Cup, celebrado esta fin de semana en Burgos, acadando o pase de 16 das 30 coreografías presentadas.

A delegación chairega regresa con seis ouros, os logrados por Chosen family, defendida na categoría Mini de Lyrical por 13 nenas de oito e nove anos; Nihon, con 20 rapazas de once a 17 anos que competiron en Comercial Junior; Shin dien dai, peza de Acro na modalidade Children, con once nenas e nenos de oito a once anos; Aracnophobia, interpretada por 23 danzantes de oito a 16 anos en Acro Junior; Ego, un solo de Carla Mosteiro en Comercial Senior, e Espantallo, unha peza con 18 nenas de seis a nove anos da categoría Mini de Nacional Dance. Esta última proposta chamou ademais especialmente a atención do xurado, que lles fixo un comentario específico.

Prata para 'Acro Bharat'. EP

Catro pezas, Aladdin, The 2000's, Acro Bharat e Gallaecia, fixéronse con candasúa prata, mentres que gañaban o bronce Braves, Eu ghoberno a miña vida, Como un soño que pasa, Partners, Asúcar e Miña terra (o presidente do xurado subiu ao escenario para felicitalas pola actuación). Estas dúas últimas coreografías defendéronas os máis novos de toda a competición, de catro a seis anos.

'Miña terra'. EP

Malia a acadar a clasificación directa para a gran final do Mundial, que será do 27 de xuño ao 7 de xullo en Praga, non está decidido se se irá. "Non sabemos aínda se é factible acudir, polo elevado gasto que supón e tendo en conta que en 2025 xa se confirmou que será en España", aclara a responsable da escola, Noelia Blanco.

Máis alá da decisión que se tome, o balance deste concurso é positivo: "Estamos contentas, porque había moitísimo nivel, participan moitas escolas e conservatorios profesionais e nós só ensaiamos un día á semana", detalla Noelia sobre a dificultade dunha proba que cita a 1.500 grupos de baile e na que, independentemente dos podios, as puntuacións acadadas pola delegación vilalbesa, integrada por 105 bailaríns, "foron moi boas, e iso é o que teñen que pensar, máis alá da posición final".

Participantes na coreografía '36'. EP

Como exemplo serve 36, unha homenaxe ás vítimas da Guerra Civil. Quedou sétima, pero cunha "puntuación altísima" e emocionando aos presentes: "Ás veces cústalles interpretar, pero fixérono, víase o terror, o público chorou e houbo unha ovación ao final".