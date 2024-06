Escola habaneira de Guitiriz: un gran legado, un gran mestre

Localización

A antiga escola, coñecida como Casa Habanera, atópase no tramo urbano da N- 6, concretamente no número 42 da Rúa do Concello.

Rehabilitación

A comunidade de montes de San Xoán de Lagostelle asumía no ano 2006 a rehabilitación da antiga escola, cun investimento duns 360.000 euros. O edificio, impulsado pola Sociedad de Guitiriz y su comarca en La Habana, é de titularidade municipal, pero os comuneiros teñen un local cedido para o seu uso por 50 anos.

Función

O edificio, con catro andares, é o epicentro sociocultural do municipio guitiricense. No soto hai aulas para cursos e actividades, acolle a biblioteca municipal Casa Habanera e é o principal salón de actos, para concertos, teatro, charlas, presentacións, etc.

Fachada do edificio. C.PÉREZ

"Non é unha casa", deixa claro Manuel Castro Santamariña, pouco conforme con que a antiga escola habaneira de Guitiriz, a súa escola, sexa coñecida como Casa Habanera.

"Este ano está de centenario, as obras fíxoas a familia Prieto sendo alcalde —do daquela Concello de Trasparga—, Carlos Roca", di. E podería seguir ofrecendo datos e curiosidades, pero en realidade, para Santamariña, o importante deste emblemático edificio non é súa historia, aínda que é parte fundamental da vila, "senón os bos recordos que me trae dos meus tempos de infancia".

A primeira vez que entrou nela foi en 1962. Tiña catro anos e comezaba a etapa escolar da man "de Doña Otilia na unidade de infantil mixta, no soto" —había ademais tres unidades masculinas e tres femininas—. Non sería ata os oito, xa no terceiro nivel, cando coincidiu con quen foi moito máis ca un mestre para el, Antonio Santamarina Becerra.

"Para min foi determinante, porque foi o culpable de que estudase, insistiulles a meus pais para que me mandasen a Lugo, fora con doce anos, e tempo despois mesmo chegara a ofrecerme apoio económico para ir á universidade", di Santamariña de Santamarina. E non, non eran familia malia a similitude do apelido.

Antonio Santamarina, na clase na que estaba Manuel. IESCHA

"Era un mestre diferente, non pegaba —naquela época era o común—, moi coñecedor da vida do alumnado, na súa clase funcionaba unha biblioteca de préstamo, daba clases de agricultura, formaba parte dun grupo de mestres que se reunían na Granxa Barreiros...". Manolo vai debullando algúns dos "grandísimos recordos" daquela etapa clave que, dun xeito ou doutro, acabou por marcar o seu futuro profesional: 37 anos como mestre, boa parte deles en Xermade e en Vilalba.

"Recordo a lectura colectiva de El Quijote, unha excursión na que vin o mar por primeira vez, ir beber ao pozo de Landoeira ou á Casa do Pito ou xogar á pelota... e as aventuras para recuperala cando ía para unha finca na que había un can...", di.

E moitas destas vivencias pasan pola súa mente cada vez que volve cruzar a porta, para asistir a algún acto ou cando organiza esa mostra bienal de fotos antigas, 'Tal como eramos', outra viaxe ao pasado na que non falta a súa escola habaneira.