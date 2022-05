Diego Amido: "Escoitar a un DJ de renome que pon os teus temas é demasiado"

Diego Amido ten só 26 anos e a través do seu álter ego, Oxygeno, que só ten tres, dalle a volta ao mundo a través de temas hipnóticos e duros que xa chamaron a atención de grandes selos discográficos e de importantes artistas do techno e a música electrónica.

Vaia subidón que un DJ ao que admire pinche as súas cancións.

É unha motivación enorme. A miña música cústame poñela porque xa estou cansado de escoitala tantas veces que ao mellor pincho dúas ou tres cancións, pero logo escoitas a algún artista de renome que as pon e iso é demasiado.

Seus pais escoitan a súa música?

Gustar non lles gusta, pero xa están acostumados (Risas).

Que dixeron cando viron que quería adicarse a ela?

Eu teño o meu traballo diario, senón é case imposible vivir só de facer música. Sempre tiveron a idea de que era moi difícil, que oxalá chegase, pero que necesitaba ter algo á parte. Miña nai é a que máis me apoia, meus avós tamén pero están menos ao tanto. Din "estaste volvendo famoso", pero non o entenden. Meu pai é máis reacio, pero cando ve que me toca pinchar por aí, alégrase.

Visto o visto e o éxito que colleita, cre que se pode gañar a vida así?

Eu sempre tiven a esperanza. Tódolos días traballo algo, ben sexa media hora, unha ou dúas, pero inténtoo. Penso que todo traballo ten a súa recompensa e aínda somos xoves! Hai xente que está empezando a despuntar con 30 e pico, así que quen sabe.

Como definiría a súa carreira a tal punto?

Agora mesmo está mellor que nunca. Antes da pandemia non tiña case datas e agora vou tendo: en Madrid, na Coruña, en Vigo, en Ferrol… O mes que vén vou a Oporto, ao club Gare, e o 11 de xuño igual volvo a Madrid.

Sentoulle ben o confinamento.

Si, ao ter máis tempo libre fixen o meu selo, Lost Verses, e este ano sairán dúas referencias: unha vai ser un disco de ambiental en vinilo e dixital e o outro, de techno.

Estase movendo a outros estilos.

Cando non teño moita inspiración trato de facer outras cousas e a música ambiental melódica gústame moito. Gustaríame nun futuro facer un directo de ambiental dunha hora, por exemplo nun auditorio como o de Vilalba.

"Na pandemia fixen o meu selo, Lost Verses, e este ano sairán dúas referencias, unha de techno e outra de música ambiental"

Custou chegar ata aquí, pero como foron os comezos?

En 3º da Eso empecei co meu ordenador e un software a mezclar cancións. Non se me daba ben, pero daquela gustábame a música electrónica doutro tipo, máis comercial, house. Comprei unha controladora e despois uns pratos para empezar a pinchar e un rapaz faloume dun programa, do que eu non tiña nin idea, co que podía facer a miña propia música. Ata hoxe. Levo case dez anos, pero co proxecto de Oxygeno aínda non tres.

Pasou de facer cancións a pequena escala a facelo en grandes selos, como é Axis Records.

Si, é dun dos pioneiros do techno, Jeff Mills. Antes era un sitio moi pechado, pero agora quere artistas emerxentes. Fíxenlle un álbum, gustoulle, pero díxome que fixera algo máis orientado á ciencia ficción. Fixen de novo oito cancións e escolleumo e, grazas a iso, tamén comecei a ter máis datas.

Que trata de transmitir na súa música?

Depende. Sobre todo está relacionada co problema de ansiedade co que levo loitando tres anos.

E todo iso sen letras.

Iso faino máis bonito, que a persoa que escoita o interprete como queira.

Traballa como programador e a súa música faise cun ordenador. Cantas horas bota diante dunha pantalla?

De luns a xoves nove horas como programador e os venres, sete. Tamén me obrigo a dar un paseo dunha hora e na tarde-noite adícolle unha hora ou dúas á música.

Mellor compoñer ou pinchar?

Gústame máis producir, pero como pasas tantas horas só, na túa habitación e sen ver a ninguén, tamén me gusta sentir que ao público lle gusta esta música. Sénteste reconfortado.