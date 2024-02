La escasez de grelos preocupa a días de las ferias de Abadín y As Pontes

La escasez de grelos que asola Galicia, propiciada en gran medida por las copiosas lluvias del pasado otoño y las altas temperaturas que se están registrando en este inusual invierno, preocupa en Abadín y As Pontes, dos localidades vinculadas al manjar verde por sus grandes ferias, que se celebrarán el 11 y el 17 de este mes, respectivamente.

"Hai pouco, por non dicir que non hai nada", afirma Orsita Sierra, de la parroquia de Abeledo, que lleva acudiendo a Expogrelo de Abadín desde sus inicios, aunque este año no sabe si podrá poner a la venta los 100 manojos de un producto que cuenta con la Indicación Xeográfica Protexida.

"Botei dez ferrados e máis da metade xa se perderon", añade, indicando que arrastra el problema, aunque no tan acuciado, desde hace "dous ou tres anos", por lo que este decidió incluso cambiar la semilla y analizar la tierra.

Pese a los esfuerzos por mejorar la producción, el tiempo ha castigado la cosecha. Aunque eso no ha impedido que Orsita reciba casi a diario llamadas de clientes. "Téñenme contactado de Rinlo, Ribadeo, Viveiro, Meira, Lugo... Que máis quixera que telos, pero non os hai", concluye, consciente de que con estas dificultades el relevo está cada vez más complicado "porque non paga a pena", dice.

Un poco más optimista se muestra Marisol Grandío, de la parroquia de Romariz, quien de los "seis ou sete ferrados" que plantó este año "só unha terceira parte" se vieron afectados. "Nunha finca de dous ferrados e medio están todos chamuscados, pero noutra que está máis ao abrigo salváronse todos", dice, mientras alaba las bondades del producto chairego "cun sabor moi diferente".

De nuevo la climatología será clave para que su producción llegue sana y a tiempo para Expogrelo, mientras tanto despacha todo lo que puede a los clientes habituales que acuden a la puerta de su casa. "Tamén vendemos para fóra, á Coruña, a Pamplona...", enumera orgullosa la productora abadinesa.

Los que no van ni siquiera a poder probar la producción de la pontesa Raquel Pardo son los curiosos y visitantes que acudan a la Feira do Grelo. "No voy a ir este año, porque no tengo producción para llevar", afirma, mientras explica que habitualmente vende a fruterías, restaurantes y en el mercado de los sábados.

"Este año planté 3.000 metros, salió muchísima nabiza, luego se secó y lo poco que quedó el agua acabó por ahogarlo", resume sobre las consecuencias del tiempo.

Más suerte corrió Cynthia Arias, que decidió esperar para sembrarlo y su apuesta funcionó. "Habitualmente bótanse a finais de agosto ou principios de setembro; nós botámolo en outubro, co cambio climático a cousa xa non funciona igual", dice, mientras confirma que asistirá a la feria, además de seguir despachando sus grelos en el mercado de los sábados junto a Raquel y otros productores, y los martes a domicilio.

Restauración. Además, este año Cynthia también está surtiendo a algún restaurante local, como O Puxigo, que está llamando a la desesperada a las puertas de varios proveedores para poder tener el manjar verde en los tradicionales cocidos.

"O ano pasado collínlle todo a unha produtora de Xestoso, pero este veñen a contagotas", dicen desde el negocio pontés, advirtiendo que la escasez también está elevando los precios.

"Con algunha dificultade" afrontan la temporada en el restaurante Ares de Roupar, que además de contar con cosecha propia tuvieron "que comprar na zona de Mondoñedo, porque por aquí non os había", explican.

La misma práctica de Casa Goás, de Abadín, que además de tener su propio producto se lo adquieren a los greleiros locales para que nunca falte en los platos.

Champivil de Vilalba: sin producto para envasar

La empresa Champivil de Vilalba, dedicada a envasar productos autóctonos y naturales, se encuentra también con un problema grave de abastecimiento de grelo —lo comercializan en congelado, crema, en lata y caldo—, una cuestión que achaca no solo al tiempo, sino también a que cada vez hay menos productores. La media de edad ronda los 70 años y no hay relevo.



En cifras

Las cifras asustan. A estas alturas de la temporada, en Champivil envasaban entre 2.000 o 3.000 kilos. Este no llegan a los 200. "Non hai e cada vez vai haber menos", pronostican.