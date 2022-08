Escaparate de música, tradición e lingua en Begonte

Servir como escaparate para as tradicións e a música diversa en lingua galega é no que se sustenta principalmente o Festival 27373 de Begonte, organizado por Castiñeiro Milenario, e que este sábado sumou un novo éxito coincidindo coa súa décima edición, na que tamén cumpriu coa premisa de darlle un papel destacado á muller.

A entidade cultural chairega volveu dar así coa mestura perfecta e coa clave do éxito, tal e como confirmaron moitos dos presentes no club fluvial begontés, que non dubidaron en desfrutar sen descanso dunha xornada que arrincou cunha sesión vermú amenizada pola asociación Xesta Verde de Friol.

Un momento do campionato de cimbrón. M. MANCEBO

A continuación, tocou repoñer forzas coas tradicionais comidas campestres -algún valente tamén aproveitou o día soleado para mergullarse no río-, ás que se sumaron ducias de familias chegadas dende distintos puntos do concello e tamén de fora del. "Vimos todos os anos, sempre repetimos porque o pasamos moi ben", aseguraba unha veciña de Bóveda, mentres outro grupo, con integrantes de Begonte e Guitiriz, botaba uns contos e outro xogaba a partida despois do xantar.

Pero sen dúbida, se había unha mesa que chamaba a atención, esa era a de Cristina, unha moza de Lugo á que as súas amigas lle prepararon unha inesperada despedida de solteira, e que ía perfectamente engalanada para a ocasión con velo e todo.

"Foi toda unha sorpresa, viñemos comer pero non sabiamos do festival. Hai moi bo ambiente, como todo o que se fai en Begonte", aseguraron as mozas, gratamente sorprendidas polo evento, ao que lle deron un toque de cor diferente coa súa presenza.

Campionato aberto de billarda. M. MANCEBO

E das novidades á tradición. Porque un ano máis dentro do festival celebrouse o aberto de billarda, no que se deron cita máis de medio cento de xogadores. Tamén repetiu cun éxito rotundo a competición de cimbrón, que puxo en pé a público e asistentes entre os balanceos do serrón xigante.

"Este é un festival que aposta pola música, polas tradicións, pero tamén é unha cita moi familiar", confirmaron os promotores, que fixeron un guiño aos máis pequenos co espectáculo de Lydia Botana.

A actuación da multinstrumentista de Culleredo non foi a única que deu a nota musical. Tal e como marca a tradición o Festival 27373 rematou entre melodías en galego. Nesta ocasión, subíronse ao escenario Maghua, Flow do Toxo e Os Vacalouras, que fixeron vibrar e desfrutar a todos os presentes que este sábado iniciaron a conta atrás para a próxima edición.