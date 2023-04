O "escaparate" gandeiro de Muimenta avala o futuro do sector

A XXXIX Moexmu pechou este domingo as portas do recinto feiral Manuel Vila de Muimenta logo de tres intensos días nos que volveu ser, como destacaba o delegado de Presidencia en Lugo, Gerardo Criado, o "escaparate do sector primario", poñendo unha vez máis en valor "o ouro líquido de Galicia" e quen o produce. E é que, lembraba o deputado provincial Roberto Fernández, "Lugo é punteira no estado español".

"As mellores ganderías están aquí e hai futuro, non hai nada que dea máis orgullo que ver os nenos pasear aos animais. Hai que felicitar as familias por inculcalo, por dar formación e información ás novas xeracións para manter o sector", engadía, logo de asistir ao concurso de novos manexadores do Clube de Xóvenes Gandeiros. Neste, a pastoricense Lorena Iglesia —gañadora en maiores de 14 anos por diante de Anxo Pérez— facíase co título absoluto, e Claudia López —primeira na categoría de dez a 14, seguida por Helena Castro— foi subcampioa.

Aínda que sen dúbida o desfile que máis expectación xerou nun pavillón ateigado foi o de menores de nove anos. Polo seu bo facer, o xuíz Bonet Cid outorgou distincións a Enara, Saínza, Luca, Xoel C., Alejandra, Antón, Xoel B., Chloe, Diego, Álex P. e Álex A.

"Dá gusto ver xente nova, ver que hai relevo é importantísimo", dicía o alcalde de Cospeito, Armando Castosa, que tamén facía fincapé na "calidade xenética extraordinaria do concurso", no que Rey de Miñotelo recollía boa parte dos galardóns, entre eles o de mellor rabaño —o segundo foi Casa Pozo—, así coma o título que recoñece A Pastoriza como o mellor concello gandeiro do certame por diante de Castro de Rei.

No acto de clausura da Moexmu, as ganderías participantes recibiron diversos agasallos de entidades agropecuarias ou bancarias e Pena Guisande, do Páramo, foi a agraciada cunha das dúas xatas da granxa Gayoso Castro cedidas pola Deputación. A outra, sorteada entre os socios de Africor, recaeu en Casa Pito, de Guitiriz.

O monográfico de Can de Palleiro, con máis dunha vintena de inscritos, despediu as actividades na pista da Moexmu. Aine e Quin foron os mellores femia e macho adultos e Xesta de Pardiñeira levou o título de mellor xove (de nove a 18 meses). Wifi (de tres a seis meses) e Randy de Veiga (de seis a nove meses) dominaron entre os cachorros.

Ademais dos concursos e exposicións, ao longo das tres xornadas da Moexmu máis dun cento de postos de maquinaria, artesanía ou alimentación captaron a atención do numeroso público que acudiu a unha feira multisectorial que iniciou xa a conta atrás para a súa cuadraxésima edición.