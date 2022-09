Escaparate de antano: moda feminina tradicional

Cando se mira un manequín nun escaparate, vese a presentación ao mundo que esa marca ou tenda considera o seu sinal de identidade, polo menos para esa tempada. E así sábese cal é o longo da saia que é furor, o material que é tendencia ou se o vermello substituíu o verde como cor fetiche. Cando se miran os manequíns da mostra itinerante O traxe festivo da muller aldeá, nas terras de Lugo, que impulsan o colectivo Traxandaina e El Progreso no marco de O Teu Xacobeo, pódese ver exactamente o mesmo, pero viaxando un século atrás no tempo, a antes de 1926.

Esa é a data simbólica á que alude Teresa Astorgano, alma máter de Traxandaina, como a do fin das vestimentas tradicionais galegas. Nas mulleres da aldea, porque nos homes, e nas cidades, xa había un tempo que se perderan.

Refaixo bordado de Meira. C.PÉREZ

De feito, a moda masculina de antano desapareceu de tal xeito que apenas se conservan pezas, e as poucas recreacións que se acadaron están feitas a partir de fotografías ou algún achado illado.

Non ocorreu o mesmo coa feminina, á que Teresa se refire como o "traxe aldeán de garda, porque foi gardado". Era o da voda, o da misa de domingo, o da feira, o das ocasións especiais. O que aparece conservado agarimosamente nunha hucha, rara vez enteiro.

"É moi difícil atopar un traxe completo, non aparece aí na hucha esperando por nós, iso sería unha lotería; nós non falamos de traxes, falamos de pezas", precisa Teresa, que xoga un pouco a facer puzzles coa roupa, combinando prendas dunha mesma zona ata darlle forma ao que podería ter sido un modelo completo.

Dende Traxandaina destacan que se atopan pezas, pero rara vez traxes enteiros e para eles cada achado é "unha xoia"

"Cada peza, cada traxe, para nós é unha xoia", salienta esta particular buscadora de tesouros, ao tempo que incide nunha filosofía básica para Traxandaina: "Non todo vale". E por iso, cada peza, cada composición ten unha sólida base detrás. Se se usa a prenda orixinal, xa non hai debate. Se se replica, faise seguindo referencias reais. Un exemplo, usa tres cores para os refaixos: branco, vermello e amarelo, e catro para os seus bordados: branco, negro, vermello e amarelo. Aquelas que están documentadas, aínda que a combinación despois se faga libremente.

E igual pasa cos mandís, "a peza por excelencia, que vestían cando querían ir guapas, para lucir, aínda que tamén había os negros, de traballo"; cos panos, cos mantelos; coas mantelas; cos dengues; ou coas lensas. Esta última é unha prenda propia de Lugo que non se atopa noutras zonas: "Cumpre unhas características que non se ven noutras pezas, ten un patrón específico, e leva un zócolo de cor azul, que lle dá valor á peza", explica, aclarando que ata hai uns anos "non se lle fixo caso", sobre todo pola carencia de ornamentación.

Lensa de Muras. C.PÉREZ

Inventariar, documentar, reproducir e conservar todas estas prendas de roupa tradicional é a razón de ser do colectivo Traxandaina (fundado en Lugo por Teresa e o seu home Antón Sanjurjo, aos que hoxe se une o seu fillo ou a nora) que, como lembra Teresa, "nace da necesidade de poñer unha localización para aqueles que quixesen poñerse en contacto con nós".

Porque aínda que a recompilación feita por María Castaña no seu momento serviu de base para o inicio do seu roupeiro tradicional, este foise ampliando co paso dos anos grazas ás achegas particulares. Se é factible, mercan a peza, e senón, pídena prestada para facer fotos, quitar patróns e reproducila ou mesmo se achegan ao domicilio no que se garda.

O colectivo pide prestada a peza para documentala e reproducila e cando é posible, mércaa

Na zona da Terra Chá son xa ben delas as que levan recompiladas, coma esas dúas lensas case iguais de Insua e de Muras, só que a primeira é "negro ovella (natural)" e a segunda "negro tinguido". Ou as roupas de Cutrimol, recuperadas polo investigador Alberto Golpe e premiadas hai anos en Compostela. Ou o dengue de casar e a lensa de Goiriz, parte dun traxe de voda. Ou as lensas da Pastoriza, de Abadín, de Begonte, de Cospeito –recollida, pero aínda non reproducida–, de Fonfría (Pol) –custodiada a orixinal no Museo Comarcal da Fonsagrada grazas ao seu director Juanjo Molina– ou de Duarría –"unha peza fermosísima"–. Ou a baixeira de Castro. Ou o pano de Illán. Ou os refaixos de Hermunde ou de Meira. Ou o dengue dos Vilares. Ou ese traxe de voda de 150 anos gardado en Roupar do que acaban de saber e aínda non viron.

Saia baixeira de Castro. C.PÉREZ

Para perpetuar este legado e que todo o traballo non se perda, xa teñen sentadas as bases do grupo etnográfico de Traxandaina de cara a 2023, ano que lles gustaría promover unha gran mostra de traxes. E nela non faltarán as prendas chairegas.

De igual maneira, para Traxandaina é importante que todas esas pezas e modelos teñan presenza na rúa, máis alá desta exposición que nacía na Capela de Santa María en 2018 e que, convertida en itinerante en dúas edicións, pasou xa por once concellos e agora pode verse na casa da cultura de Begonte ata o día 23. A Feira do 48, o San Froilán, o San Ramón vilalbés, as agrupacións... calquera ocasión é boa para que a moda de antano se poña no escaparate actual.