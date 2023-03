Familiares y amigos de Sandamil: "Era buena madre y la niña era el centro de su vida"

Media docena de amigos y familiares de Ana Sandamil declararon de nuevo en la Audiencia Provincial de Lugo y volvieron a definir a la acusada como una progenitora "ejemplar". Todos ellos coincidieron en señalar que "se desvivía" por su hija y que jamás se hubieran imaginado una tragedia semejante.

"Era muy buena madre y la niña era el centro de su vida; era su prioridad. Ana era muy cariñosa con su hija, siempre estaba pendiente de ella. De hecho, a veces le decíamos que era demasiado complaciente con la niña. Era una madre excelente", reiteraron.

Los allegados de Ana Sandamil aseguraron además ante el tribunal que la mujer llevaba tiempo "deprimida", pero se negaba a recibir ayuda. "Estaba rara, como ida, y decía cosas extrañas. Pensaba que la vigilaban y estaba obsesionada con el móvil", contaron. Ante esta situación, varios familiares le recomendaron que buscara asesoramiento psicológico, pero la acusada se negó. "No quería recibir ayuda; ni tan siquiera se quería tomar la medicación que le recetaba el médico de cabecera. Ella no veía lo mal que estaba".

Su tía política explicó que toda la familia estaba "muy preocupada" ante el cambio de comportamiento de la acusada. "El hermano de mi marido vino un día a casa y me pidió que fuese a ver a Ana para convencerla de que acudiera a un psiquiatra porque estaba muy mal. Recuerdo que me dijo textualmente: ‘se non se volve tola agora, non se volve nunca’. Le pregunté cómo estaba con la niña y me dijo que muy bien, igual de cariñosa que siempre. Yo quedé de ir a hablar con ella, pero ya pasó lo que pasó", dijo.

Para el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del padre de Desirée Leal, el letrado José Manuel Ferreiro, tanto la acusada como su entorno "vienen con la lección aprendida a este segundo juicio". Según manifestó, "hay cambios con respecto a la versión anterior, pero estamos limitados porque el juicio fue anulado y no podemos expresarlo. Nosotros como acusación perdemos el factor sorpresa. Nuestra estrategia está encima de la mesa y ellos adaptan su versión a lo que ya saben que vamos a preguntarles", señaló. El letrado de la acusación popular, Francisco Lago, comparte esta opinión y reconoce que resulta "muy complejo" no hacer referencias al primer juicio.