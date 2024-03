Dos equipos del As Pontes MotorSport irán a un raid solidario a Marruecos

Dos equipos de la escudería As Pontes MotorSport participarán en el Chatarras Raid, una competición solidaria que arranca este sábado, día 16, en la localidad gaditana de Castellar de la Frontera y a través de la que 220 vehículos de diversos países recorrerán unos 3.000 kilómetros hasta la ciudad marroquí de Marrakech, a donde llegarán el día 22. Todos los participantes donarán diez kilos de comida al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar y material escolar o juguetes en el país africano.

Aitor Fornos, de As Somozas, y Sheila González, de As Pontes, harán el recorrido en un Seat Marbella y Rubén Gandoy, de Fene, y Sandra Torrente, de Neda, en un Subaru Forester. Este martes presentaron los coches en el municipio pontés, donde recogieron el material que se donó a lo largo de los últimos días, acompañados por responsables de la escudería local y representantes del Concello.

"Vamos todos por primera vez. Varios amigos lo empezamos a hablar y nos decidimos. Corremos en rallies con otro coche y cuando apareció esta aventura nos inscribimos un poco a lo loco, sin coche ni nada", dice Rubén, que indica que desde junio, cuando se apuntaron, empezaron los preparativos para buscar coche y la manera de poder hacerlo. La única norma es que los vehículos tengan más de 15 años de antigüedad.

"Lo de conseguir y preparar el coche fue otra aventura. Y yo me decidí por el Seat Marbella por si me gustaba y quería repetir en el Panda Raid, que es más competitivo", dice Aitor, que reconoce que "no hay nervios" pero que fueron "días de estrés de organizar todo, de recoger el material para donar y preparar las cosas para nosotros".

"Del desayuno y la cena se encarga la organización, que pone campamentos para descansar según vaya coincidiendo la ruta, pero de la comida nos encargamos nosotros", explica, mientras indica que además del Concello de As Pontes, también tuvieron colaboraciones del Concello de As Somozas y de la firma FFF Desing, que aportó lápices y juegos infantiles. "Queremos agradecer los apoyos y a todos los patrocinadores que nos ayudan", dice.

Junto a otros tres equipos de la zona de Ferrolterra iniciarán la aventura ya mañana por la tarde para cruzar España. El domingo, tras coger el sábado el ferri a Tánger, arrancará la prueba en sí.

La escudería pontesa As Pontes MotorSport cuenta actualmente con 15 pilotos y además de darles apoyo organiza algún evento a lo largo del año.