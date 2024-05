El equipo de veteranos del CD As Pontes firma su tercer ascenso consecutivo

Recoge el refranero popular que no hay dos sin tres y el equipo de veteranos del CD As Pontes puede dar fe de ello, después de conseguir su tercer ascenso, además consecutivo, en sus cuatro años de vida. Un hito histórico al que, aunque no contaban con él a principio de temporada, le han dado forma poco a poco hasta certificarlo matemáticamente, y un poco antes de lo que esperaban, a falta de tres jornadas para el final de la competición liguera.

La victoria por 5-0 al Pastoriza hace una semana, unida a la derrota del cuarto clasificado, el Burgo, le dieron al conjunto azulón el salto a División de Honor.

"El 90% del equipo es el mismo grupo que lleva cuatro años", destaca el entrenador Felipe Mieres, que califica la competición de este año, en el que se estrenaban en el grupo coruñés de Primera Galicia, como "muy complicada" por lo que fue de vital importancia la "implicación de toda la plantilla".

"La mayoría de las convocatorias fueron de 20 o 21 jugadores y eso marca la diferencia en una liga de veteranos. Estamos muy contentos por eso. Es un grupo muy sano dentro del campo y también fuera", destaca.

A falta de dos jornadas, el As Pontes lidera la tabla empatado a 61 puntos con el CF Teke Teke Ordes, al que tiene el golaveraje ganado

Mieres reconoce que a principios de temporada no se planteaban para nada llegar a ascender, pero "según empezó la Liga estuvimos varias jornadas de primeros y poco a poco vimos que podía ser posible". Añade que no contaban con firmar este logro tan pronto, y que la derrota del Burgo —cuarto clasificado y al que entonces aventajaron en diez puntos a falta de disputarse nueve— les cogió totalmente de sorpresa, así que apenas hubo celebración. "El director de eventos (ríe), Iván Tojeiro, está preparando algo para el próximo partido en casa", afirma.

Pero la fiesta puede ser aún mayor, ya que la lucha por el título de campeón está de lo más interesante. El As Pontes es primero con 61 puntos, empatado con el CF Teke Teke Ordes, al que tiene el golaverage ganado. Hasta este fin de semana, tenía también los mismos puntos el CF Victoria, que perdió y con el que juegan en la última jornada.

De conseguir el campeonato, el equipo pontés —formado por 30 jugadores que, excepto dos o tres, pasaron por distintas categorías del club— rompería así con la tendencia de años anteriores, ya que los dos ascensos previos los consiguió tras quedar en la segunda plaza. "Siempre nos fastidió el CF Teke Teke de Ordes. Ascendimos siempre con él, pero él de primero", apunta el técnico. Ahora habrá que ver si se cumple otro refrán y a la tercera va la vencida.