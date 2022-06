El equipo de veteranos del CD As Pontes asciende en su primera campaña completa

"El objetivo de un equipo de veteranos es pasarlo bien y matar el gusanillo del fútbol, pero si puedes ascender no le vas a decir que no", resume, satisfecho, el mítico exjugador y entrenador pontés Felipe Mieres, cabeza visible del conjunto de veteranos del CD As Pontes, que acaba de certificar el cambio a una categoría superior en la que fue su primera temporada completa compitiendo.

El equipo debutó en la competición liguera, en Tercera Galicia de A Coruña, en la campaña 2019-2020 y su participación no podía ser mejor. Pero llegó la pandemia del covid-19 y todo se paralizó, pillando al cuadro azulón en la tercera plaza, a un punto de la segunda, que daba el ascenso.

Tras la ausencia de competición el año pasado, llegó la temporada 2021-2022 y el paso por ella no pudo ser mejor. "Al final nos salió una temporada bastante buena. Solo perdimos un partido", señala Mieres.

El CD As Pontes veterano logró 56 puntos en 21 partidos, de los que ganó 18, empató dos y perdió uno. Cerró la Liga en la segunda plaza, a solo un punto del campeón, el CD Sigrás, la cual le permite ascender a Segunda Galicia, donde se seguirá midiendo con equipos de la zona de Ferrol y A Coruña. "El objetivo en Segunda seguirá siendo el mismo: pasarlo bien y hacer equipo", asegura el técnico pontés.

La plantilla, que celebra este fin de semana su comida de final de temporada, contó este año con 26 fichas. "Menos uno, todos fueron jugadores que de alguna manera pasaron por el As Pontes o, en mi caso por ejemplo, por el que era el Endesa. La mayoría estuvieron en categorías inferiores y alguno también en el primer equipo", explica Felipe Mieres.

El equipo pontés se unió así al gran tirón que tiene el fútbol veterano en A Chaira, donde este año compitieron 15 equipos en las dos divisiones que hay en la provincia de Lugo y en la que militan un total de 29 clubs.

Plantilla del CD Albense de esta campaña. ROBERTO CARREIRA

Otro conjunto que está de enhorabuena es el CD Albense, que logró el ascenso a División de Honor tras finalizar en la segunda posición en Primera Autonómica, con 56 puntos en 24 partidos, tras ganar 17, empatar cinco y perder solo dos. Se quedó a ocho puntos del primer clasificado, el Burela, y con cuatro de ventaja sobre el tercero, el Spórting Pontenova.

En División de Honor el chairego mejor clasificado fue el A Canteira, que terminó tercero en la fase de promoción para optar al título de campeón provincial. En el lado opuesto, hay que lamentar el descenso a Primera Galicia del Abadinense.

Tras la Liga, llegó la XXXVIII Copa Diputación en la que ya no queda ningún representante chairego. Los últimos cuatro equipos de la comarca cayeron este fin de semana en los cuartos de final.

El Sancovade perdió por la mínima (0-1) contra el Friol y el Codesido lo hizo por un ajustado 2-3 ante el Talleres Miki.

En otras dos eliminatorias hubo que ir a la tanda de penaltis, tras firmar sendos empates sin goles al finalizar el tiempo reglamentario. El Begonte cayó ante el Restaurante O Picato (4-5) y el A Canteira ante el Rábade (2-4).